Russe Rublew Thiems Auftaktgegner in Monte Carlo

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem trifft am Dienstag in Monte Carlo in der zweiten Runde auf Andrej Rublew. Der 20-jährige Russe bezwang am Montag den Niederländer Robin Haase mit 7:6(7),2:6,7:5. Thiem und Rublew standen sich bereits vergangenes Jahr im Oktober beim Wiener Erste Bank Open gegenüber. Damals setzte sich der Niederösterreicher klar mit 6:3,6:4 durch.

Anfang April verlor Rublew überraschend im Davis-Cup-Zweitrunden-Match der Europa-Afrika-Zone I gegen den Niederösterreicher Dennis Novak. Der als Nummer fünf gesetzte Thiem hat zum Auftakt des Sandplatz-Klassikers ein Freilos.