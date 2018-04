Russen finanzierten Wimmer-Reise

Von Manfred Maurer

Die Reise des Linzer Vizebürgermeisters Detlef Wimmer (FPÖ) auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim wirft weiter Fragen auf. ÖVP-Gemeinderatsklubchef Martin Hajart und Grünen-Klubobfrau Ursual Roschger wollten am Dienstag nicht nur wissen, ob Wimmer am vergangenen Wochenende privat oder dienstlich beim von Russland inszenierten „Jalta-Wirtschaftsforum“ war, sondern auch, wer die Reise finanziert hat. Hajart missfällt auch dies: „Wimmer suggeriert, eine außenpolitische Funktion innezuhaben, die er nicht hat.“ Hajart bezieht sich darauf, dass Wimmer immer — wie auch jetzt wieder — einen im Dezember 2016 von SPÖ und FPÖ gefassten Gemeinderatsbeschluss gegen die Russland-Sanktionen ins Treffen führt. Dabei habe es sich um eine Resolution an die Bundesregierung gehandelt. Hajart zum VOLKSBLATT: „Die ist auch zuständig und nicht der Linzer Vizebürgermeister.“

Wimmer weist die Vorwürfe zurück und legt sogar Wert auf die Feststellung, dass er entgegen Roschgers Darstellung nicht zum zweiten, sondern schon zum dritten Mal auf der Krim war. Diesem Faible, das ihm ein Einreiseverbot der Ukraine eintrug, frönt Wimmer als Privatmann und Amtsträger gleichermaßen: „Da ich nicht schizophren bin, stellt sich nicht die Frage ‚als was‘ ich wo bin.“

Die Frage nach den Reisekosten beantwortet Wimmer mit „Null Euro für das städtische Budget“. Indirekt nennt er gegenüber dem VOLKSBLATT Russland als Financier: Bei internationale Kongressen würden Redner „kein Honorar erhalten bzw. darauf verzichten, aber Unkosten der Reise ersetzt bekommen“. Veranstalter des Jalta-Forums waren die russische Krim-Regierung gemeinsam mit dem Kreml. Roschger ortet ein „bedenklichen Naheverhältnis zum Kreml“. Auch Hajart macht das stutzig: „Die Frage ist, was die Russen sich von Wimmer dafür erwarten.“

Krim-Premier Sergej Aksenov hatte es am Freitag offen gesagt: Das Forum sollte „den Mythos von der Isolation Russlands und der Krim entlarven.“