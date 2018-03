Russischer Experte bezweifelt Gift-Vorwurf gegen Moskau

Ein russischer Wissenschafter hat nun offen über seine Mitarbeit an der Entwicklung des Nervengifts Nowitschok gesprochen. Er habe 27 Jahre lang in einem staatlichen Labor in der Stadt Schichan gearbeitet, sagte der Chemiker Leonid Rink am Dienstag. Rink glaubt aber nicht, dass Moskau für den Giftanschlag gegen Ex-Spion Sergej Skripal verantwortlich ist.

Die Entwicklung von Nowitschok sei Grundlage seiner Doktorarbeit gewesen. „Eine große Gruppe von Experten hat in Schichan und Moskau an Nowitschok gearbeitet“, sagte Rink weiter. Mit dem Nervengift sollen der russische Ex-Doppelagent Skripal und seine Tochter Julia in Großbritannien vergiftet worden sein. London macht für den Anschlag die russische Regierung verantwortlich.

Weiters meinte Rink, wäre die russische Regierung wirklich für den Anschlag verantwortlich, dann wären Skripal und seine Tochter jetzt tot. „Sie leben noch. Das bedeutet, dass es entweder überhaupt nicht das Nowitschok-System war, oder es war schlecht zusammengestellt, nachlässig angewandt.“

Das Gift, das für den Anschlag verwendet wurde, könne auch außerhalb Russlands hergestellt worden sein, sagte Rink.Auch in Großbritannien gebe es Spezialisten, die dies hätten machen können. Ob Skripal mit Nowitschok vergiftet wurde, sei leicht zu bestimmen. Jedes Mittel habe eine Art Handschrift von der Herstellung, sagte Rink. Nowitschok sei zudem kein einzelnes Mittel, sondern ein ganzes System chemischer Waffen, sagte Rink.

„Es wird sich sofort herausstellen, dass dies keine russische Technologie war“, sagte Rink. Daher habe Russland bisher von Großbritannien noch keine Proben bekommen, spekulierte er.

Moskau wies die Vorwürfe bisher entschieden zurück. Vergangene Woche bestritt der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow sogar die Entwicklung des Nervengifts: „Es gab weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok.“ Das russische Außenministerium bekräftigte am Dienstag, an dieser Aussage festzuhalten.