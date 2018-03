Russland bietet Rebellen in Ost-Ghouta sicheren Abzug an

Russland hat den Rebellen im syrischen Ost-Ghouta einen sicheren Abzug für sie selbst und ihre Familien angeboten. Das Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, es werde für ihren Transport durch einen sicheren Korridor sorgen, sollten sie das Angebot annehmen. Allen Rebellen, die aufgäben, garantiere Russland Immunität vor Strafverfolgung.

Kämpfer, die mit ihren Familien abzögen, dürften ihre Waffen mitnehmen, hieß es weiter. Ost-Ghouta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus ist eines der letzten Rückzugsgebiete der Rebellen. Es wird von islamistischen Rebellengruppen kontrolliert. Rund 400.000 Menschen sind dort seit Jahren eingeschlossen.

Bei neuen Luftangriffen auf Ost-Ghouta wurden unterdessen nach Angaben von Aktivisten mindestens neun Zivilisten getötet. Die syrische Luftwaffe habe in der Nacht auf Dienstag Angriffe auf die Ortschaften Sakba und Hamurije geflogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. In der Früh habe sie dann Jisrin bombardiert, wobei neun Zivilisten getötet und rund 40 weitere verletzt worden seien.

Nach Angaben der oppositionsnahen Organisation waren am Montag in Ost-Ghouta mindestens 86 Zivilisten getötet worden. Damit stieg nach ihren Angaben die Zahl ziviler Opfer seit Beginn der Offensive der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad auf die östlichen Vororte von Damaskus am 18. Februar auf mehr als 780, darunter 170 Kinder. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort; für Medien sind die Angaben kaum zu überprüfen.

Seit vergangener Woche gilt in der Rebellenenklave eigentlich eine tägliche fünfstündige Feuerpause, um Hilfslieferungen zu ermöglichen und Verletzte zu bergen, doch wird die Waffenruhe nicht vollständig eingehalten. Am Montag gelangte erstmals seit Beginn der Regierungsoffensive ein Hilfskonvoi von UNO und Rotem Kreuz in das Gebiet, doch musste er sich wegen des starken Bombardements vorzeitig zurückziehen.

In Ost-Ghouta leben knapp 400.000 Menschen seit 2013 unter Belagerung. Die humanitäre Lage ist katastrophal, es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten, viele Kinder sind stark unterernährt. Die Regierungstruppen haben in den vergangenen Wochen rund 40 Prozent der Gebiete erobert, die bisher von zumeist islamistischen Rebellen kontrolliert wurden. Inzwischen stehen sie nur zwei Kilometer vor der Stadt Duma.

Am Montagabend hatten laut Beobachtungsstelle für Menschenrechte nach Luftangriffen der syrischen Streitkräfte in Ost-Ghouta fast 20 Menschen über Atembeschwerden geklagt. „18 Fälle von Atemnot und Atembeschwerden wurden nach dem Beschuss der Ortschaft Hammuriye mit einer von einem Militärflugzeug abgeschossenen Rakete gemeldet“, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

Aktivisten beschuldigen die Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad immer wieder, im Kampf gegen Rebellen Giftgas einzusetzen, darunter Chlorgas. Die Regierung hat dies wiederholt bestritten. Nach einem Raketenbeschuss am 25. Februar auf die Ortschaft Shifuniye in Ost-Ghouta hatte es 14 Fälle von Atemnot gegeben.

Eine vor einer Woche in Kraft getretene Waffenruhe von täglich fünf Stunden wurde immer wieder gebrochen. Sie sollte die Lieferung von Hilfsgütern in die Enklave ermöglichen, doch erst am Montag traf ein erster Hilfskonvoi ein. Wegen des Beschusses der Gegend brachen die Helfer den Einsatz vorzeitig ab.

Die Türkei kündigte unterdessen die Errichtung von neuen Lagern für syrische Kriegsflüchtlinge in Nordsyrien an. Die Lager für 170.000 Menschen sollten in der Region Idlib und in dem Gebiet unter Kontrolle der türkischen Armee in Nordsyrien entstehen, sagte der türkische Außenamtssprecher Hami Aksoy am Dienstag. Der türkische Rote Halbmond und das türkische Katastrophenschutzamt Afad hätten mit den Vorbereitungen begonnen.

Die Türkei hat seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien mehr als drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen, doch will sie künftig Vertriebene in Syrien selbst unterbringen. Ankara rechnet mit einer neuen Fluchtwelle infolge der türkischen Militäroffensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im nordsyrischen Afrin. Die Region grenzt im Süden an die Provinz Idlib und im Osten an Gebiete unter Kontrolle der türkischen Armee.

Die türkischen Streitkräfte hatten mit verbündeten syrischen Rebellen im Zuge der „Operation Schutzschild Euphrat“ zwischen August 2016 und März 2017 Gebiete im Norden der Provinz Aleppo erobert, die bis dahin von YPG-Einheiten und der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) kontrolliert worden waren. Die Türkei betrachtet die YPG wegen ihren engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Bedrohung.