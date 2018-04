„Russland, die Raketen kommen!“

Trump kündigt Militärschlag in Syrien an und bietet Moskau im nächsten Satz ein Ende des Wettrüstens

US-Präsident Donald Trump ist nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma, für den er Russland mitverantwortlich macht, zur Vergeltung entschlossen. Ein Militärschlag stehe unmittelbar bevor, twitterte Trump gestern und nahm Russland ins Visier: „Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach‘ Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen,“ so Trump. Und weiter: Moskau dürfe sich nicht mit einem „Tier“ verbünden, das mit Gas töte, fügte er hinzu und meinte damit offensichtlich den syrischen Diktator Bashir Assad.

Was tun die Russen?

Russland reagierte ambivalent: Einerseits mahnte das Außenministerium in Moskau nur, Geschoße sollten in Richtung Terroristen und nicht auf rechtmäßige Regierungen fliegen. Anderseits drohte der russische Botschafter im Libanon den USA mit Vergeltungsschlägen gegen ihre Streitkräfte, sollten sie Syrien angreifen.

Airlines vorgewarnt

Dass sich die Lage zuspitzen könnte, hatte sich schon vor diesem Disput abgezeichnet: Die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) hat Fluggesellschaften Dienstagabend zu besonderer Vorsicht im östlichen Mittelmeer aufgefordert. Innerhalb der nächsten 72 Stunden könnten Luft-Boden-Raketen und Marschflugkörper eingesetzt werden.

Möglicherweise plant Trump nur einen „Nadelstich“ gegen Assads Militär und will gar keine Konfrontation mit Russland. Den Hinweis dafür lieferte er selbst in einer unmittelbar auf den Droh-Tweet folgenden Nachricht: „Unser Verhältnis zu Russland ist schlechter als es je war, den Kalten Krieg eingeschlossen“, so der Präsident. Dafür gebe es keinen Grund. Russland sei auf wirtschaftliche Hilfe der USA angewiesen, die diese „sehr einfach“ leisten könnten. Trump rief alle Staaten zur Zusammenarbeit auf und stellte die Frage in den Raum, ob man das Wettrüsten beenden sollte. Eine Sprecherin des russischen Außenamtes bezeichnete den Vorschlag als „tolle Idee“.

Die Hinweise, dass in Duma am Sonntag tatsächlich C-Waffen eingesetzt wurden, verdichten sich. Die Weltgesundheitsorganisation gab gestern bekannt, die Symptome der Patienten in der Stadt ließen auf den Einsatz solcher Waffen schließen.