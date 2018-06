Russland-Endrunde steuert auf Elfmeter-Rekord zu

Die Fußball-WM 2018 in Russland dürfte für einen weiteren Rekord sorgen. Der von Eden Hazard verwandelte Elfmeter im Gruppenspiel Belgien gegen Tunesien (5:2) am Samstag war bereits der 13. Strafstoß bei der Endrunde. So viele Elfmeter wurden vor vier Jahren in Brasilien im gesamten Turnierverlauf gegeben. Der WM-Rekord wurde 2002 in Japan/Südkorea aufgestellt, damals gab es 18 Elfmeter.

Tore vom Elfmeterpunkt wurden in Russland bisher zehn erzielt, drei Schützen vergaben. Ein entscheidender Faktor für die gesteigerte Anzahl ist der erstmals bei einer Weltmeisterschaft eingesetzte Videobeweis. Nach Intervention ihrer Video-Assistenten verhängten die Schiedsrichter in Russland nachträglich bisher sechs Elfmeter.

Einen 14. Elfmeter gab es allerdings auch dank des neuen Hilfsmittels nicht: Der Niederländer Björn Kuipers revidierte bei der Begegnung Brasilien gegen Costa Rica (2:0) seine Entscheidung nach Studium der TV-Bilder und nahm einen Elfmeter für die Brasilianer zurück.