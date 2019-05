Russland gewann Eishockey-WM-Schlager gegen Tschechien

Russland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei auch das dritte Spiel gewonnen. Der WM-Favorit entschied am Montag in Bratislava den Schlager der Gruppe B gegen die davor auch noch makellosen Tschechen mit 3:0. In der Gruppe A in Kosice fügten die USA Finnland mit 3:2 nach Verlängerung die erste Niederlage zu.

In der Ondrej Nepela Arena entschieden Sergej Andronow (14.) und Nikita Gusew (33.) den packenden Schlagabtausch zugunsten der besseren Russen. Nikita Saizew sorgte in der Schlussminute ins leere Tor für den Endstand.

Die USA verspielten gegen Finnland einen 2:0-Vorsprung, ehe Dylan Larkin (64.) die Nordamerikaner doch noch zum Sieg schoss. Harri Pesonen (20.) und Niko Ojamaki (40./PP) hatten die US-Führung durch Brady Skjei (1.) und Johnny Gaudreau (11.) ausgeglichen. Im Duell der beiden größten Talente Jahrgang 2001 zwischen Jack Hughes (USA) und Kaapo Kakko (Finnland) gingen beide Teenager leer aus.