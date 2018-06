Russland schoss sich Richtung Achtelfinale

Es war die ersehnte Rückkehr des Königs: Ägyptens großer Hoffnungsträger, Mohamed Salah, durfte endlich wieder das tun, was er am liebsten macht: Fußball spielen. Alles vergeblich. Der Liverpool-Star konnte einem harmlosen afrikanischen Team nicht genug Glanz verleihen — sein Elfmetertor zum 1:3 war zu wenig. Und so steht Gastgeber Russland nach dem 3:1-Erfolg unmittelbar vor dem Einzug ins Achtelfinale. Zwei Spiele, 8:1 Tore, das kann sich wahrlich sehen lassen.

Nach einer mäßigen ersten Hälfte drehte die Sbornaja nach der Pause so richtig auf. Erst zwang Dsjuba Ägyptens Fathi mit hartem, aber fairem Körpereinsatz dazu, einen Schuss ins eigene Tor zu lenken (47.). Dann legte Tscheryschew nach idealem Zuspiel durch Fernandes mit seinem dritten Treffer bei dieser WM zum 2:0 nach (59.), drei Minuten später verwandelte Dsjuba einen langen Ball zur Entscheidung. Salahs Elfmetertor (73.), das erst das Eingreifen des Video-Schiedsrichters ermöglichte, nachdem der Referee auf Freistoß entschieden hatte, kam letztlich zu spät.

Luis Suarez mit Torhunger ins Jubiläumsmatch

Damit kann Russland am Mittwoch auf der Couch ins Achtelfinale einziehen. Dann nämlich, wenn Uruguay gegen Saudi-Arabien (17 Uhr) zumindest einen Punkt holt. Die Südamerikaner wiederum würden mit einem vollen Erfolg ebenfalls das Ticket für die nächste Runde lösen.

Darauf brennt allen voran Luis Suarez in seinem 100. Auftritt in Uruguays Teamtrikot. Der Barcelona-Star, der bisher bei 51 Länderspiel-Toren hält, ging im ersten Auftritt leer aus, umso größer ist nun sein Torhunger. Dass er beim 1:0 gegen Ägypten drei gute Chancen ausließ, sorgte im uruguayischen Medientross für Spekulationen. Teamchef Oscar Tabarez musste Fragen über Suarez Form beantworten. „Ich habe auch schon große Spieler wie Messi, Pele oder Maradona gesehen, die ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Das ist keine Sünde“, sagte der 71-Jährige.

Bei den Saudis gab es einen Schreckmoment: Beim Landeanflug kam es zu einem Triebwerksbrand. Die Sicherheit der Passagiere war laut Fluglinie nicht gefährdet.

cg