Russland will nicht mehr mit Europarats-Versammlung arbeiten

In der seit Jahren andauernden Krise zwischen dem Europarat und Russland ist eine Lösung in weite Ferne gerückt. Man werde bis auf Weiteres keine Delegation zur Parlamentarischen Versammlung nach Straßburg entsenden, entschied das russische Parlament am Donnerstag in Moskau. Die Fraktionen sprachen sich einstimmig dafür aus.

Russland werde sich der Willkür des Europarates nicht beugen, sagte Duma-Chef Wjatscheslaw Wolodin nach der Abstimmung. “Das Vorgehen durchkreuzt alle Vorgehensweisen und demokratischen Prinzipien.”

Hintergrund des Streits sind Strafen gegen Russland, die 2014 von der Parlamentarischen Versammlung als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verhängt wurden. Die russischen Abgeordneten verloren ihre Stimmrechte, konnten also an Abstimmungen zu Konventionen und den Wahlen beispielsweise der Richter am Gerichtshof nicht mehr teilnehmen. Aus Protest dagegen schickt Russland seit Jahren keine Abgeordneten mehr nach Straßburg und zahlt zudem seit Sommer 2017 keine Beiträge mehr an den Europarat.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg wurde 1949 gegründet. Seine Aufgabe ist es, über die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen – darunter Länder wie die Türkei, Russland und die Ukraine. Dazu schickt er etwa Beobachter los, die Missstände wie Korruption aufdecken sollen. Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte können Menschen Beschwerde einlegen, die ihre Rechte verletzt sehen. Besonders häufig wird Russland, das seit 1996 Mitglied im Europarat ist, wegen solcher Verstöße gegen die Menschenrechtskonvention verurteilt.

Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden – sie gilt als Weichenstellung für die Zukunft Russlands im Europarat. Schon lange steht die Frage im Raum, ob das Land die Staatenorganisation verlässt oder ausgeschlossen wird. Beobachter sehen die Entscheidung als Zeichen, dass ein endgültiges Ausscheiden näher gerückt ist.

Die Parlamentarische Versammlung besteht aus entsandten Abgeordneten aus den Parlamenten der Mitgliedstaaten. Sie kommt viermal im Jahr zusammen, debattiert über gesellschaftliche Missstände und wählt die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie den Generalsekretär des Europarats.

Zahlreiche Mitglieder der Versammlung reagierten auf den Duma-Beschluss mit Bedauern. “Damit ist erneut eine Chance zur Überwindung der Krise um die russische Mitgliedschaft vertan”, sagte der deutsche Delegationsleiter, Andreas Nick (CDU). Es brauche klare Signale aus Moskau, dass die Mitgliedschaft im Europarat gewollt sei, betonte der Vorsitzende der Sozialdemokraten in der Parlamentarischen Versammlung, Frank Schwabe.

Moskau hatte wiederholt erklärt, dass die Blockadehaltung erst beendet werden könne, wenn Sanktionen gegen Delegationen nicht mehr möglich sind. Doch gegen eine solche Regeländerung sperren sich allen voran die ukrainischen Abgeordneten in der Versammlung.

Gleichzeitig ist der Europarat in hohem Maße von Zahlungen aus Moskau abhängig. Moskau hatte als großer Beitragszahler einst rund ein Zehntel des Europarats-Budgets gestellt. Wegen des fehlenden russischen Geldes ist die Organisation in massive Finanznot geraten. Nun drohen gravierende Einschnitte. “Es müssten dann 250 Stellen abgebaut werden, geplant über einen Zeitraum von drei Jahren”, erklärte Europarats-Sprecher Daniel Höltgen der Deutschen Presse-Agentur.

Menschenrechtler pochen auf die Bedeutung des Europarats für die Menschen in Russland. “Es ist sehr wichtig, dass das Land an Bord bleibt”, sagte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic. Ohne den Europarat werde sich die Menschenrechtslage in Russland definitiv verschlechtern.