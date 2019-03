Russland will US-Militärintervention in Venezuela verhindern

Russland will einer Agenturmeldung zufolge mit allen Mitteln ein militärisches Eingreifen der USA in Venezuela verhindern. “Wir sind sehr besorgt, dass die USA provozieren und Blut vergießen könnten, um einen Grund zur Intervention in Venezuela zu finden”, zitierte die Nachrichtenagentur Tass am Sonntag die Vorsitzende des Föderationsrates, Walentina Matwijenko.

“Wir werden alles tun, um dies nicht zu erlauben”, habe sie der venezolanischen Vize-Präsidentin Delcy Rodriguez bei einem Treffen in Moskau gesagt. Matwijenko ist eine enge Verbündete von Präsident Wladimir Putin.

Gleichzeitig erklärte sich Russland bereit, mit den USA in bilateralen Gesprächen über die Venezuela-Krise zu beraten. Die Regierung in Moskau werde den Vorschlag der USA aufnehmen, teilte das russische Außenministerium am Sonntag mit.

Dabei sei es aber wichtig, sich von den Prinzipien der UNO-Charta leiten zu lassen, da nur das venezolanische Volk allein das Recht habe, über seine Zukunft zu entscheiden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow habe bereits am Samstag mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo telefoniert, um die Lage in Venezuela zu erörtern.

Russland und die USA liegen in der Venezuela-Krise überkreuz. Während die Regierung in Moskau Venezuelas Präsident Nicolas Maduro unterstützt, haben die USA Oppositionsführer Juan Guaido als Übergangspräsidenten anerkannt. US-Präsident Donald Trump hatte zur Frage einer militärischen Intervention in dem erdölreichen lateinamerikanischen Land erklärt, alle Optionen stünden offen.

Guaido hat inzwischen bei einer Auslandsreise zu neuen Protesten in seiner Heimat aufgerufen und will trotz drohender Festnahme nach Venezuela zurückkehren. Er werde nach seinem Besuch in Ecuador die Rückreise antreten, sagte Guaido am Samstag bei einer Pressekonferenz mit Ecuadors Präsident Lenín Moreno in Salinas – ohne ein konkretes Datum zu nennen. Für die Karnevalstage Montag und Dienstag rief er zu Demonstrationen auf.