S. Williams verlor Comeback-Spiel gegen Ostapenko knapp

Knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter hat Tennis-Star Serena Williams bei ihrem Comeback eine Niederlage erlitten. Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi verlor die ehemalige Nummer eins der Welt am Samstag mit 2:6,6:3,5:10 gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Der dritte Satz wurde dabei als Match-Tiebreak ausgespielt.

Im Schaukampf gegen die Lettin wirkte die 36-jährige US-Amerikanerin verständlicherweise noch nicht komplett fit, zeigte erwartbare Schwächen und noch zu viele Fehler. Gerade im zweiten Satz ließ die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin aber teilweise bereits wieder ihre Stärken und ihr Spielverständnis aufblitzen.

Nach ihrem Australian-Open-Triumph Ende Jänner 2017 hatte Williams kein offizielles Match mehr bestritten und für die Geburt ihres ersten Kindes eine Babypause eingelegt. Töchterchen Alexis Olympia kam Anfang September zur Welt.

Serena Williams hatte betont, ihre Tennis-Karriere fortführen zu wollen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison will die jüngere Williams-Schwester ihren Titel verteidigen. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 15. Jänner.