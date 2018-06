S10 beflügelt Baby-Boom im Krankenhaus Freistadt

Von C. Haubner

Die Geburtenstation erlebt bereits seit vielen Monaten einen regelrechten Geburten-Boom. Im vergangenen Jahr kamen dort 516 Babys auf die Welt, was einem satten Plus von 5,74 Prozent gegenüber dem Jahr davor entspricht. Und heuer dürfte das Plus ebenso hoch ausfallen, rechnet Prim. Peter Neuner im VOLKSBLATT-Gespräch vor: „Im ersten heurigen Quartal haben wir um sogar um fast zehn Prozent mehr Geburten als im Vorjahreszeitraum.“

Verantwortlich dafür sei nicht zuletzt die Schnellstraße S10, sagt Neuner: „Unsere Geburtenstation hatte immer schon einen sehr guten Ruf, durch die S10 ist dann auch die Verkehrsbarriere weggefallen.“ Dadurch habe sich das Einzugsgebiet enorm vergrößert, zumal derzeit aufgrund der Verkehrssituation bei der Einfahrt nach Linz mit Verzögerungen zu rechnen ist. „Daher kommen werdende Eltern etwa aus geburtenreichen Regionen wie Unterweitersdorf, Pregarten, Hagenberg oder Wartberg/Aist verstärkt zu uns nach Freistadt.“ Generell ortet Neuner ein steigendes Vertrauen von werdenden Eltern aus den Nachbarbezirken Urfahr-Umgebung und Perg.

Mit ein Grund dafür ist die Ende 2015 abgeschlossene Runderneuerung der Geburtenstation um rund 950.000 Euro. „Damit entsprechen wir dem Trend zu natürlichen Geburten in privater, intimer Atmosphäre mit einem gewissen Verwöhnfaktor“, sagt Neuner. Und dank modernster Anästhesie könne man dem Wunsch vieler Frauen nach einer möglichst schmerzarmen Geburt entsprechen. Auch werdende Väter schätzen die Atmosphäre im Freistädter Landeskrankenhaus: Dass diese bei der Geburt dabei sind, „ist heutzutage selbstverständlicher Teil des Vater- und Partnerseins“, betont Neuner.

Frau wurde am selben Tag Mama und Oma

Außergewöhnlich ist die Geburt eines Kindes immer. Auf manche Geburten trifft das in ganz besonderem Maße zu: „Heuer hatten wir einmal den Fall, dass eine Frau an einem Tag Mutter und Großmutter wurde“, erzählt Neuner: „Denn sowohl sie als auch ihre Tochter haben am selben Tag Babys bekommen.“