Meinung von Markus Ebert Sachkenntnis ist nicht so wichtig

Auch wenn in Oberösterreich der neue Landtag plangemäß erst im Jahr 2027 gewählt wird, hat der neue SPÖ-Landesvorsitzende schon den Wahlkampfmotor angeworfen.

Zwecks Überspringen der medialen Wahrnehmungsschwelle reibt sich Michael Lindner am größtmöglichen landespolitischen Gegner, also LH Thomas Stelzer.

Freilich: Den Landeshauptmann für die Neuausschreibung eines Finanzamtjobs in die Pflicht zu nehmen ist zwar maximal populistisch, aber minimal durchdacht. Damit verlangt Lindner nämlich nichts anderes als eine Intervention Stelzers — und damit genau das, was die SPÖ kritisiert. Und Lindner demonstriert gleich in seiner ersten Amtswoche, dass ihm Sachkenntnis nicht sonderlich wichtig scheint.