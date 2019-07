Sachlichkeit gefragt

Wann immer es Diskussionen über die Gefährlichkeit von Hunden gibt, prallen gegensätzliche Meinungen unversöhnlich aufeinander. Eine Conclusio scheint deshalb so schwierig, weil beide Seiten zum Teil gute Argumente haben. So sind statistisch gesehen tatsächlich nur wenige Hunde gefährlich. Manche aber schon, und die Folgen können verheerend sein, wie auch der aktuelle Fall zeigt. Und ja, sehr oft liegt ein Fehlverhalten bei Hundehaltern, die zu wenig Bescheid wissen oder sich aggressive Tiere halten, denen sie nicht gewachsen sind. Diese Erkenntnis hilft aber andererseits den Opfern von Hundeattacken nichts.

Reflexartiges Verteufeln ist ebenso fehl am Platz wie Verharmlosen. Am besten wäre es, vom gemeinsamen Nenner auszugehen: Und der lautet wohl, dass solche Attacken nicht geschehen dürfen. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre, dass die vorhandenen rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Das ist etwa in Bezug auf Leinen- und Beißkorbpflicht nicht überall der Fall. Es ist dringend zu überlegen, ob es ein Mehr an Informationen und engmaschigere Kontrollen braucht. Und zu überlegen wäre auch, ob die derzeitigen Sachkundenachweise ausreichen. Denn vor allem Halter potenziell gefährlicher oder auffälliger Hunde sollten auch besonders gut Bescheid wissen.