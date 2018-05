Sägezahnwelle schwappt über Linz

Es wird halt kaum etwas so digital gegessen, wie es gekocht wird. Dass analoge Qualitäten nach wie vor eine Rolle spielen, auch wenn Kulturreferentin Doris Lang-Mayerhofer die totale Digitalisierung ausruft, befördert Fadi Dorninger. Er nimmt den Lötkolben in die Hand, um Klanggeräte und Ideen, die sich hybrid zwischen Soft- und Hardware bewegen, zu thematisieren. Dies geschieht unter anderem am Samstag (ab 14 Uhr) im AEC Sky Loft beim 1. Stream Festival, das Linz ausrichtet.

„Es wurde ein umfassendes Programm mit den drei Bereichen Stage, Club und Talk realisiert“, so Lang-Mayerhofer über das urbane Musikfestival, das dem Linzfest nachfolgt und alle zwei Jahre heftige Elektrobeats nach Linz bringt. Es soll eine Sägezahnwelle (analoge Klangsynthese) über Linz schwappen, freilich steht das Digitale bei den Acts längst im Vordergrund. „Ich bin ein großer Fan dieser Musik“, sagte gestern die Stadträtin. „Tocotronic gratis live erleben, zwölf Open Air Konzerte und eine Vielzahl an DJ-Auftritten in acht Clubs machen Linz dieses Wochenende zum Musik-Hotspot Österreichs.“ So wird in der Stadtwerkstatt eine Club-Nightline geboten, in Café Strom, Solaris, KAPU, Unten, Central …

Die Hauptbühne steht an der Donaupromenade in Urfahr: Grandbrothers am Donnerstag, 5K HD und Mount Kimbie am Freitag, Lola Marsh und Tocotronic am Samstag sind nur einige Höhepunkte aus der Programmliste. Übrigens: Am Freitag ist in einer Umbaupause ab 21.30 Uhr das Feuerwerk von „Donau in Flammen“ zu erleben.

Das AEC Maindeck fungiere als Festival-Zentrum, Talks wie „Do Synthesizers dream of Spotify?“ im Sky Loft seien wärmstens empfohlen, so Festivalleiterin Kathrin Böhm und Kurator Markus Reindl.

Ph. W.