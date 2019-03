Safari-Look trifft Western-Style

Von Martina Rieder-Thurn

Zartweiches Glattleder erlebt diese Saison ein großes Revival und wird sowohl klassisch in Erdtönen, als auch in coolem Schwarz getragen. Die Schnitte und Modelle sind neu: Jetzt macht quasi alles in Leder, was irgendwie geht. Das Hemdblusenkleid, die neue weite Hose, der schwingende Midi-Rock und auch der Trenchcoat schmiegen sich als zweite, gegerbte Haut an die Trägerin. Wer mag, trägt das edle Material jetzt sogar von Kopf bis Fuß.

Cargohosen trifft Overall

Die weit geschnittenen Cargohosen mit den seitlich sitzenden Taschen sind ein weiterer Trend, der die 90er-Jahre aufleben lässt. Die bunten, massiven Sneakers, die zu allem getragen werden, kennen wir ja als Revival aus diesem Jahrzehnt. Sicher leichter zu kombinieren ist da die Cargohose.

Das lässige Teil kann entsprechend gestylt sowohl sportlich als auch elegant wirken. Tragen Sie dazu Pumps und Blazer für den Sommer-Bürolook oder Sneakers und Shirt für einen lässigen Freizeit-Style. Wer noch eins draufsetzen möchte, greift zum Allover-Ruck-Zuck-Modell mit extra Trend-Faktor: Der Overall im Worker-Style ist eines der Trend-Teile der Saison und kann vielfältig gestylt werden. Schneller waren Sie noch nie trendig angezogen!

Der Trenchcoat

Dem ehemaligen Militär-Mantel sieht man seine bereits über hundert Jahre andauernde Geschichte überhaupt nicht an. Der Trenchcoat ist ein Klassiker, der speziell diese Saison ein absolutes Must-have ist und in vielen Designer-Kollektionen in unterschiedlichsten Detail-Ausführungen auf dem Laufsteg zu sehen war.

Neben dem klassischen Baumwoll-Trench sehen uns die Modekreativen in transparenten Modellen oder Ledermänteln und wünschen sich, dass wir Gefallen finden an der ein oder anderen Verzierung, Bestickung oder an schwungvollen Fransendetails. So findet jeder SEINEN Trenchcoat, der schon lange nicht mehr nur klassisch Beige sein muss. Typgerecht ist auch bei der Farbe trumpf. Neben dezenten Beigetönen stehen klassisches Dunkelblau, zarte Pastellnuancen oder sogar kräftige Knallfarben zur Auswahl.

Denim

Es geht einfach nichts ohne Denim — schon immer, möchte man meinen. Bei dem Dauerbrenner von einem Trend zu sprechen, erscheint manchem daher möglicherweise etwas eigenartig. Allerdings gibt es auch beim blauen Klassiker Neues. Neben Dark-Denim liegt in dieser Saison ganz besonders der Acid-Wash-Look im Trend. Das sind besonders hell verwaschene und unregelmäßig ausgeblichene Denim-Teile, die vor allem in den 80er-Jahren beliebt waren.

Modemutige schwören außerdem in der kommenden Saison auf Allover-Denim-Outfits. Selbst Schuhe und Accessoires zeigen sich jetzt im Denim-Look. Wem also das robuste Material für den normalen Büro-Alltag zu viel ist, der lässt kleine Jeans-Elemente durch seine Accessoires in seinen Look einfließen.