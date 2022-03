Saharastaub verfärbt auch den Himmel über Oberösterreich gelb

Dass sich der Himmel am Dienstag auch in Oberösterreich gelblich verfärbte, hat eine Ursache, die mehrere tausend Kilometer südlich der Alpenrepublik liegt. Im nördlichen Afrika. Aufgrund der aktuellen Wetterlage gelangen derzeit große Mengen Saharastaub in weite Teile Europas, auch nach Österreich.

„Der Staub in der Luft kann den Himmel gelblich bis bräunlich wirken lassen und Morgen- und Abendrot deutlich verstärken. Mit Regen oder Schnee kann der Sand auch den Boden erreichen und sich zum Beispiel auf Windschutzscheiben von Autos bemerkbar machen“, hieß es seitens der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Mögliche Folgen für Atemwege

Saharastaub über Österreich ist nicht ungewöhnlich. „Das aktuelle Ereignis ist aber relativ stark und eines der stärksten der vergangenen Jahre. Bei bestimmten Wetterlagen wird Saharastaub im Norden Afrikas von starken Winden aufgewirbelt und in höhere Luftschichten verfrachtet. Von dort aus kann er mit der entsprechenden großräumigen Luftströmung über weite Strecken verfrachtet werden“, informierte die ZAMG.

Der an sich ungefährliche Staub kann bei vorbelasteten Personen allerdings gesundheitliche Folgen für die Atemwege haben. Zudem trägt das Phänomen zur lokalen Luftverschmutzung bei.