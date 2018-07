Saison beginnt für den LASK mit einem Volksfest

Von Tobias Hörtenhuber

In Wels startet für den LASK am Freitag (19 Uhr) eine historische Saison ganz offiziell — und Trainer Oliver Glasner ist vor dem ÖFB-Cup-Duell mit Regionalliga-Aufsteiger WSC Hertha tiefenentspannt: „Vor 14 Monaten spielten wir noch in der zweiten Liga, jetzt nach 19 Jahren wieder im Europacup. Wenn wir jetzt nicht relaxt sind, wann dann?“ Voller Fokus also schon auf dem 26. Juli, dem Hinspiel in der Europa-League-Quali gegen Lilleström? Mitnichten. „Wir werden Hertha sicher nicht unterschätzen. Für Wels ist es das Spiel des Jahres“, erwartet Glasner ein hartes Match, das zum Volksfest werden wird.

Nur 15 fitte Feldspieler

1000 Karten sind schon verkauft, gut 3000 Fans werden erwartet. Personell ist die Situation nicht unbedingt rosig, nur 15 fitte Feldspieler stehen Glasner zur Verfügung. Samuel Tetteh, Philipp Wiesinger, Dogan Erdogan, In-Pyo Oh und David Bumberger fehlen verletzungsbedingt. „Es geht darum, weiter zu kommen und das werden wir mit allem, was wir haben, versuchen“, erklärte Glasner.

Hohe Ziele bei der Hertha

Der Bundesligist muss sich auf große Gegenwehr einstellen, denn Hertha-Trainer Stefan Kuranda hat mit dem Publikum im Rücken eine Sensation durchaus im Hinterkopf: „In jedem Spiel gibt es eine Chance. Wir wollen den LASK auf jeden Fall ärgern.“ Der ganze Verein freue sich auf dieses „besondere Spiel“. Gestern gab es nochmals einen Begehung mit der Polizei, um für den Fan-ansturm gerüstet zu sein.

Mit Tobias Pellegrini feiert ein Spieler mit LASK-Vergangenheit übrigens sein Debüt für die Welser, bei denen die Ambitionen im ersten Regionalliga-Jahr große sind. „Wir wollen unter die Top 6“, meinte Kuranda über die Zielsetzung.