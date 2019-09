„Salome“ als bitter-böses Festspielende

Von Georgina Szeless

Bei allem Respekt für den ausgezeichneten italienischen Regiestar Romeo Castellucci: Neben vielen Lobeshymnen für seine Bühnenarbeit hinterließ die bei den Salzburger Festspielen rätselhafte „Salome“ vor allem Verstörtheit und Verwirrung. In erster Linie wegen der häufigen Distanz zum Text nach Oscar Wilde: Wenn anders gesprochen als auf der Bühne gehandelt wird, muss man schon fragen, ob man sich auch in dem ausgewählten Stück befindet. Erstaunt ist man nicht wenig darüber, dass Franz Welser-Möst – der den Wiener Philharmonikern in gewohnter Güte alles an Klangpracht und Bildhaftigkeit abverlangte – diese oft bis ins Peinliche reichenden Absurditäten der Szene mitmachte, kannte man doch von ihm bisher eher eine gewisse Abneigung gegenüber Regieexperimenten.

Begonnen hat alles mit der Wahl der Felsenreitschule als Schauplatz des Geschehens, der in seinen Dimensionen den Eindruck des Erstickens suggerieren sollte, dabei aber doch für Bewegung und als Aktionsfläche zu bedienen ist. Überflüssige Gestalten wie schwarze Mantelträger ziehen – ohne nur irgendeinen Bezug zur Handlung des von Richard Strauss vertonten Dramas – menschliche Körper in Plastiksäcken über die Bühne. Eine Brassband, einen Putztrupp, zwei Boxer und irgendwelche fehlplatzierten Vermessungsingenieure – so wie sie auftauchen, verschwinden sie wieder.

Gespenstisch in schwarzen Anzügen mit ihren vermummten Gesichtern wirken sie alle, nur Salome wirkt im weißen, hinten blutbefleckten Kleid nach außen hin wie ein trotziges Mädchen – innerlich kämpfend um erotische Träume und sexuelle Begierde gegenüber dem Propheten Jochanaan, dessen Körper, Haare, Leib und Lippen sie wie besessen besitzen will. Insistierend verlangt sie pervers seinen Mund zu küssen, aber hier schlägt die Regie eine andere Auffassung ein. Nämlich die der Erstarrtheit und Atmosphäre von tierisch-animalischer Dimension.

Denn statt für Herodes den „Tanz der sieben Schleier“ bis zur letzten Hülle zu präsentieren, kauert sie in einer Opferrolle auf dem Altar und bekommt den ganzen Körper des Propheten mit einem abgetrennten Pferdeschädel. Diese in der reich verzierten Partitur ganz bedeutende und genial komponierte Schlüsselszene des Schleiertanzes, mochte sie zu einem noch so großen Orchestergenuss gelingen, fand auf der Salzburger Bühne keine Entsprechung.

Pluspunkte für Besetzung

Die Pluspunkte der Einstudierung lagen bei der Besetzung, in der nicht nur einige gelungene Rollendebüts vieles wieder gut machten. Allen voran die litauische Sopranistin Asmik Grigorian als Salome, die bei noch so heftigen Orchesterballungen trotz einer eher schlanken Stimme die sinnlich funkelnde Musik überstrahlte.