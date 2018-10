Salvini beleidigt Juncker und droht EU mit Entschädigungsforderungen

In der Debatte um die italienischen Haushaltspläne beschmipft Vizepremier Matteo Salvini EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und droht der EU mit Entschädigungsforderungen. „Die Äußerungen und die Drohungen von Juncker und anderen europäischen Bürokraten lassen den Spread (bei Anleihezinsen, Anm.) weiter steigen mit dem Ziel, die Regierung und die Wirtschaft Italiens anzugreifen“, twitterte der Chef der rechtsextremen Lega.

Salvini scheute im Gespräch mit einer Journalistin auch nicht vor Anspielungen auf angebliche Alkoholprobleme Junckers zurück. „Ich spreche nur mit nüchternen Personen“, sagte er. Und: „Bevor Juncker spricht, sollte er zwei Gläser Wasser trinken. Er sollte endlich Schluss mit seinen Drohungen machen. Ansonsten wird Italien von ihm Schadenersatz verlangen.“

Schon am Montag hatte Vizepremier Luigi Di Maio von der linkspopulistischen Fünf Sterne-Bewegung EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici in drastischen Worten vorgeworfen, die Finanzmärkte gegen die Haushaltspolitik der italienischen Regierung aufzuhetzen. Es gebe „europäische Institutionen“, die „Terrorismus auf den Märkten“ betrieben.

Das Regierungsbündnis aus Fünf Sterne und Salvinis Lega hat sich vor einer Woche auf deutlich steigende Ausgaben geeinigt. Die Neuverschuldung soll in den kommenden drei Jahren auf jährlich 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen und damit dreimal so hoch sein wie mit der EU vereinbart.

Seit Bekanntgabe der Pläne steigt der sogenannte Spread, also der Abstand zwischen den Zinsen auf zehnjährige italienische Staatsanleihen und jenen auf als besonders sicher geltende deutsche Anleihen.