Salvini bestreitet Euro-Austrittsplan

Die politische Turbulenzen in Italien sollen nicht zum Austritt des Landes aus der Euro-Zone führen. Vize-Regierungschef Matteo Salvini zieht auch nach dem Bruch der Koalition seiner rechten Lega mit der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung keinen Exodus aus der Euro-Zone in Betracht.

Er habe nie an einem solchen Plan gearbeitet, sagte Salvini am Wochenende. Die Zeitung Repubblica hatte zuvor berichtet, dass Salvini damit gedroht habe, Italien aus dem Euro zu führen, wenn kein Kompromiss im Budgetstreit mit Brüssel gefunden werde.

Obwohl die Koalition formal noch besteht, befindet sich Salvini längst im Wahlkampfmodus. Am Wochenende ließ er sich auf Bühnen und am Strand in Süditalien von Anhängern feiern. In den Regionen Basilikata und Kalabrien wurde der Lega-Chef aber nicht nur mit offenen Armen empfangen. Eine Gruppe von Demonstranten stimmte das als antifaschistische Hymne bekannte Lied „Bella Ciao“ an. Ein Video zeigt zudem, wie Salvini mit Wasser bespritzt wurde.

Salvini ist Wahlkampf am wichtigsten

Heute beginnt im Parlament in Rom der Showdown. Am Montag und Dienstag stehen im Senat und in der Abgeordnetenkammer Treffen der Fraktionsvorsitzenden an, die für die weiteren Schritte auf dem Weg zu möglichen Neuwahlen entscheidend sind. Die dieser Tage über allem schwebende Frage lautet: Kommt es in Italien schon im Oktober zu einer Neuwahl — oder gar erst im kommenden Jahr?

Sofort wählen zu gehen wäre „wahnwitzig“, sagte der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Matteo Renzi am Sonntag. Im Fall einer Neuwahl sollte eine Übergangsregierung das Land zur Wahl führen, meint Renzi.

Das wäre Innenminister Salvini sogar recht. „Ich klebe nicht am Sessel. Das wichtige ist, dass gewählt wird“, zitierte die Zeitung La Stampa Salvini. „Wenn (die Wahl) ein anderer organisiert, wäre ich noch glücklicher. Das bedeutet, dass ich mehr Zeit für den Wahlkampf habe.“

Lega im Höhenflug

Seit Monaten verzeichnet Salvinis Lega ein Umfragehoch, während die bei der letzten Wahl auf Platz eins gelandete Fünf-Sterne-Bewegung abgestürzt ist. Weil die Linkspopulisten gegen ein von der Lega unterstütztes Bahnprojekt gestimmt hatten, hatte Salvini, wie berichtet, am Donnerstag die Koalition aufgekündigt.