Salvini hofft auf Österreich in Asyl-Problematik

Italiens Innenminister Matteo Salvini betrachtet die am 1. Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft Österreichs als Chance für Europa, einen Wandel in der Asylpolitik zu starten. „Ich habe großen Respekt für das, was Österreich im Kampf gegen illegale Migration bisher getan hat“, sagte Salvini beim Treffen mit Innenminister Herbert Kickl und Vizekanzler Heinz Christian Strache am Mittwoch in Rom.

„Wir erleben einen historischen Moment. Noch nie hatte Europa eine so große Chance wie jetzt, eine Wende im Kampf gegen Terrorismus, illegale Migration und im Einsatz für mehr Sicherheit zu schaffen. Wir vertrauen der österreichischen EU-Präsidentschaft“, sagte Salvini. Es sei wichtig, im Interesse der „wahren Flüchtlinge“ die Regeln über Migration und Asyl zu reformieren. „Diese Reform muss zum Vorteil der Wenigen erfolgen, die wirklich Recht auf Asyl haben. Illegale Migration schadet all jenen Menschen, die wirklich vor dem Krieg flüchten“, sagte Salvini, der mehrmals die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Österreich hervorhob.

„Wir wollen nicht nur eine Allianz der Willigen, sondern auch eine Allianz der Tätigen aufbauen“, sagte Kickl im römischen Innenministerium. Viel zu viel Zeit sei mit einem falschen System verschwendet worden, in dem Schlepper diktierten, wie das Migrations- und Asylsystem gestaltet werden solle, meinte Kickl.

„Solidarität dient erstens unserer Bevölkerung und nicht dem Geschäftsmodell der Schlepper. Das ist ein fundamentaler Unterschied gegenüber dem Modell, wie es bis vor wenigen Monaten und Wochen Asylpolitik auf europäischer Ebene verstanden wurde. Wir wollen, dass es zu einer kopernikanischen Wende im europäischen Asylsystem kommt“, so Kickl. „Nur wenn uns das gelingt, können wir das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und in die europäischen Institutionen wieder herzustellen.“

Von Deutschland will Salvini laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur keine Asylwerber zurücknehmen. „Die italienische Regierung ist ausschließlich bereit, den Italienern zu helfen“, so der Chef der fremdenfeindlichen Lega. „Also statt zu nehmen sind wir bereit zu geben.“

Salvini betonte, er arbeite mit Premier Giuseppe Conte an einem italienischen Vorschlag zur Reform der EU-Regeln in Sachen Migration, die er beim EU-Sondergipfel in Brüssel am kommenden Sonntag vorstellen wird. Dabei gehe es in erster Linie um Schutz der EU-Außengrenzen. Salvini kündigte zudem einen baldigen Besuch in Libyen an. Ziel sei, Investitionen in Afrika zu fördern, um dem Kontinent Zukunftsperspektiven zu sichern.