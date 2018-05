Salvini und Di Maio beraten über Ministerliste und Premier

Der Vorsitzende von Italiens rechter Lega, Matteo Salvini, und der Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio planen am Sonntag ein Treffen, um sich auf die Minister sowie den Premier ihrer Regierung zu einigen. Der Name des Regierungschefs und der Koalitionsvertrag sollen Staatspräsident Sergio Mattarella am Montag vorgelegt werden.

Seit Wochen wird über die möglichen Kandidaten für das Amt des Premiers spekuliert. Erwartet wird, dass weder Di Maio noch Salvini das Amt übernehmen, sondern ein dritter Kandidat, der der Fünf-Sterne-Bewegung nahe stehen soll. Bei der Wahl am 4. März war sie mit 32 Prozent stärkste Partei geworden.

Die Anhänger der Lega sind an diesem Wochenende aufgerufen, das Koalitionsabkommen ihrer Partei mit der Fünf-Sterne-Bewegung abzusegnen. Auf 1.000 Plätzen in italienischen Städten wurden Stände für die Befragung unter den Anhängern aufgestellt, die bis Sonntagabend laufen wird. Teilnehmen kann jeder, der zu den Ständen der Partei kommt. Die Fünf-Sterne-Aktivisten hatten bereits bei einer Online-Befragung am Freitag mit 94 Prozent der Stimmen den Koalitionsvertrag abgesegnet.

Der Gründer von Italiens Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, vertraut der Solidität der Allianz zwischen seiner Gruppierung und der rechten Lega. „Wir haben ein Wunder vollbracht“, erklärte Grillo laut der Tageszeitung „Secolo XIX“ (Sonntagsausgabe).

Die Allianz mit der Lega werde halten, versicherte Grillo. „Ihre junge Anhänger sind unseren ähnlich“, sagte der Genueser Komiker. Seine Bewegung habe bei den Wahlen die Sozialdemokraten und die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi versenkt. Die von ihm 2009 gegründete Fünf-Sterne-Bewegung sei eine einmalige Partei. „Sollte es die Bewegung nicht mehr geben, würde es keine ähnliche Gruppierung weltweit geben“. Die Fünf-Sterne-Bewegung sei weder rechts noch links, meinte Grillo.

60 Prozent der Italiener sind für die neue Regierung, die aus der Allianz aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega entstehen soll. Dies geht aus einer am Sonntag von der Tageszeitung „La Repubblica“ veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Demos“ hervor. Laut der Umfrage halten lediglich 25 Prozent Neuwahlen für den richtigen Weg, um einen Ausweg aus dem politischen Stillstand nach den Parlamentswahlen am 4. März zu finden.

Der interimistische Chef der bisher in Italien regierenden Sozialdemokraten (PD), Maurizio Martina, bleibt unterdessen bis Juli im Sattel. Auf einer Parteiversammlung im Juli soll das Datum eines Kongresses entschieden werden, bei dem ein neuer Parteichef gewählt werden soll, beschloss die Partei bei einer Versammlung an diesem Wochenende in Rom.

Martina, 39-jähriger Landwirtschaftsminister in der geschäftsführenden Regierung von Paolo Gentiloni, hatte das Ruder der Partei nach dem Rücktritt von Ex-Premier Matteo Renzi infolge der schweren PD-Niederlage bei den Parlamentswahlen am 4. März übernommen. Die Partei war bei der Wahl auf ein Rekordtief von 18 Prozent gesunken. Sie will im Parlament die Opposition gegen eine mögliche Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung führen, die voraussichtlich kommende Woche entstehen könnte.

„Italien steht vor einer Phase voller Ungewissheit. Die PD muss eine starke Opposition im Parlament führen. Wir werden bald ein Kongress ankündigen, um für den Neubeginn der Mitte-Links-Allianz zu arbeiten. Inzwischen bestätigen wir unser Vertrauen in Martina“, sagte der geschäftsführende Premier Gentiloni, Spitzenpolitiker der PD-Partei, laut Medienangaben. Die Sozialdemokraten hatten sich geweigert, eine Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu bilden.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zeigt sich unterdessen über die Aussicht einer Regierung aus der rechten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung in Italien besorgt. Er warnt vor Gefahren für die Stabilität der Eurozone, sollte sich die neue Regierung in Rom nicht an die Defizitregeln halten.

„Wenn die neue Regierung das Risiko eingeht, die Verpflichtungen in Sachen Defizit, Verschuldung und Bankenkonsolidierung nicht zu respektieren, ist die Stabilität der gesamten Eurozone gefährdet“, so Le Maire im Interview mit der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ (Sonntagsausgabe). „Jeder muss begreifen, dass die Zukunft Italiens in Europa ist. Daher gibt es Regeln zu respektieren“, so Le Maire.

Laut dem Koalitionsvertrag aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung will sich die neue Regierung für einen Stopp der Bauarbeiten für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon einsetzen. Dieses Projekt sei zu kostspielig und aufgrund der Verkehrsströmen zwischen Italien und Frankreich nicht mehr notwendig, argumentiert die Fünf Sterne-Bewegung, die sich somit auf die Seite von Umweltaktivisten stellte. Das Vorhaben löste Sorge in Brüssel und in Paris aus.