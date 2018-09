Salz und Wasser als DNA

Das Salzkammergut mit Bad Ischl an der Spitze ist am Mittwoch offiziell in das Ringen um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2024 eingestiegen. Die Kulturstrategie für die offizielle Bewerbung steht, „Salz und Wasser sind die DNA der Bewerbung“, so das Projektteam. Die Chancen hält Berater Oliver Scheytt für gut, es seien nur noch St. Pölten und Dornbirn Mitbewerber.

Die Bewerbung für das Jahr 2024 sei seit Einführung der Europäischen Kulturhauptstadt 1985 „die erste einer Kleinstadt mit Focus auf einer historisch gewachsenen Region und aus dem inneren Alpenraum“, erklärte Stefan Heinisch vom Projektteam. Konkret wird das Vorhaben von den drei Leader-Regionen Inneres Salzkammergut, Ennstal-Ausseerland und der Traunsteinregion getragen. Federführend ist Bad Ischl, dessen Bürgermeister Hannes Heide die geplanten Kosten für das Kulturhauptstadtjahr mit 21 Millionen Euro bezifferte. Ein Drittel davon übernimmt der Bund.

Nach einem breiten Beteiligungsprozess, bei dem auch die Bevölkerung aufgerufen war, über den Sommer Ideen für einen Kulturentwicklungsplan einzubringen, wurde jetzt das Konzept ausgearbeitet. Salz und Wasser als prägende Elemente der Region kristallisierte sich als Überschrift heraus. Weiters wurden vier Programmlinien entworfen, die quasi als Typisierung des Salzkammergutes dienen: Macht der Tradition, Kraft der Gegenkultur, Durst auf Rückzug und Auswirkungen des (Hype)Tourismus.

Ob die derzeit 26 Gemeinden aus Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark auch tatsächlich bei dem Projekt mitziehen, werde sich zeigen, so Heide. Bereits im Jänner ist Gmunden ausgestiegen.

Die Bewerbungsfrist endet mit Dezember dieses Jahres, die endgültige Entscheidung fällt ein Jahr darauf.