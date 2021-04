Salzburg bezwingt LASK, WAC feiert Sieg gegen Tirol

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat nach einem 2:0-Sieg am Sonntag gegen den LASK einen weiteren großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. In einer für lange Zeit offenen Partie fixierten Berisha (87.) und Okafor (93.) den Triumph für die Mozartstädter. Siegreich war erstmals in der Meistergruppe auch der WAC, die Kärntner ließen mit einem 2:0 gegen die WSG Tirol nichts anbrennen. Am Abend treffen noch Rapid Wien und Sturm Graz (17.00 Uhr) aufeinander.

Die „Bullen“ holten den sechsten Sieg in Folge und halten in 13 Ligaspielen 2021 bei 12 „Dreiern“. Schon vor dem Spiel von Verfolger Rapid war Salzburg damit ein Vorsprung von mindestens sieben Punkten gewiss. Die drittplatzierten Oberösterreicher hingegen kassierten auch im dritten Spiel 2021 eine Niederlage gegen Salzburg und verpassten es, ein Ausrufezeichen für das Cupfinale zu setzen, in dem man sich am 1. Mai erneut gegenübersteht.

Der WAC meldete sich indes im Kampf um die Europacupplätze zurück. Die Wolfsberger gewannen das Heimspiel gegen WSG Tirol mit 2:0 (1:0), überholten die Tiroler und liegen nun auf Rang fünf. Damit feierten die Kärntner ihren erst dritten Heimerfolg in dieser Saison und im fünften Duell mit der WSG ihren ersten Sieg. Matchwinner der Kärntner war Dejan Joveljic mit einem Doppelpack (6., 62.), der Führungstreffer hätte wegen eines Abseits in der Entstehung jedoch nicht gelten dürfen.