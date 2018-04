Salzburg braucht magische Nacht

Europa League: Österreichs Meister will den Fans einen „speziellen Fußballabend“ bereiten und glaubt fest an den Halbfinal-Einzug

Von Christoph Gaigg

„Wir glauben daran, dass wir es schaffen können“ — mit größtmöglichem Optimismus nehmen Valon Berisha und seine Salzburger am Donnerstag (21.05, live Puls 4, Sky) die Mission Halbfinale in der Europa League in Angriff. Trotz der 2:4-Pleite im Hinspiel gegen Lazio Rom ist der Glaube an den Aufstieg fest in den Köpfen der Bullen verankert — und dieser Glaube kann ja bekanntlich Berge versetzen. „Zuhause ist alles möglich“, ist Berisha überzeugt.

Trainer Marco Rose hat der Mannschaft jedenfalls einen klaren Plan zurechtgelegt, wie sein gallisches Dorf den starken Römern Widerstand leisten kann. Der Fokus soll dabei weniger auf dem Ergebnis, sondern vielmehr auf dem Auftreten an sich liegen. „Wir wollen unseren Leuten einen speziellen Fußballabend bereiten. Wir versuchen, nicht in Ergebnis-Kategorien zu denken, sondern wollen ein besonderes, ein spezielles Spiel machen“, betonte der Deutsche.

AS Rom als Vorbild

Also mit einer ähnlich magischen Nacht, wie es die AS Roma beim Sensations-Aufstieg in der Champions League gegen Barcelona geschafft hat. „Das war auch ein spezieller Fußballabend. Wie auch in Manchester, wo Liverpool in der ersten Halbzeit mächtig unter Druck gesetzt wurde. Genau das nehmen wir uns auch vor, unabhängig vom Ergebnis. Wir wollen eine Leistung anbieten, die ein Europapokal-Viertelfinale zulässt“, erklärte Rose.

Auf dem Weg dorthin hat sich der Bullen-Coach freilich auch in taktischer Hinsicht etwas einfallen lassen. Die beiden jüngsten Niederlagen gegen Lazio und den LASK erfolgten ja jeweils gegen Teams im 3-5-2-System.

Taktische Änderungen

„Wir werden ein bisschen was anderes probieren, wie wir da besser durchkommen. Wir haben uns etwas einfallen lassen, um aus anderen Positionierungen in Räume zu kommen, die wir uns wünschen.“ Zudem müsse man das eigene Tor mit mehr Schärfe verteidigen und überzeugt sein davon, was man mache, vor allem im Vorwärtsverteidigen. „Ich hoffe auf einen begeisternden Fußballabend.“

Dass Lazio das Derby gegen Roma am Wochenende im Hinterkopf haben könnte, glaubt Rose nicht — auf eine entsprechende Frage reagierte er verärgert. „Was soll ich mit solchen Fragen? Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mich damit beschäftigen?“, schimpfte er.