Salzburg entging in “Overtime” EBEL-Niederlage gegen VSV

Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg und die Graz 99ers haben am Sonntag Extraschichten einlegen müssen. Die “Bullen” setzten sich in ihrem EBEL-Heimspiel gegen Tabellennachzügler VSV erst in der Verlängerung mit 4:3 durch. Ähnlich erging es Vienna-Capitals-Verfolger Graz 99ers. Die Steirer fixierten den 4:3-Heimsieg über den Sechsten Fehervar nach 1:3-Rückstand erst im Penaltyschießen.