Salzburg feiert 7:2-Sieg bei Tabellenführer Ljubljana

RB Salzburg hat Tabellenführer Ljubljana am Freitag in der ICE Hockey League auswärts mit 7:2 deklassiert. Die Graz 99ers stoppten mit einem 3:0-Heimsieg den Erfolgslauf der Vienna Capitals. Titelverteidiger KAC bezwang die Black Wings in Linz 3:2 nach Penaltyschießen. Dornbirn unterlag in Znojmo 1:2 nach Verlängerung.

Die Partie des Tabellendritten Innsbruck gegen Fehervar wurde aus Corona-Gründen kurzfristig abgesagt. Das Lokalderby im benachbarten Südtirol zwischen Bruneck und Bozen ging mit 6:2 klar an die Pustertaler Gastgeber. Der VSV war aufgrund des kürzlich vollzogenen Liga-Ausstiegs von Bratislava spielfrei.

Salzburg schoss zwei Tage nach dem 0:3 im CHL-Achtelfinale gegen Rouen in Laibach bereits im ersten Drittel ein 4:0 heraus. Auch dank der jeweils zwei Treffer von Florian Baltram und Ali Wukovits wurde es schließlich ein veritabler Kantersieg für die Bullen, gleichzeitig ihr höchster Saisonerfolg.

In Linz ging es in der vorletzten Runde vor dem Zuschauer-Lockdown ab kommender Woche wesentlich knapper zu. Der KAC führte dank Daniel Obersteiner (6.) und Nikolaus Kraus (27.) bereits 2:0. Doch der Powerplay-Anschlusstreffer von Emilio Romig (34.) erhielt die Spannung, und in der letzten Minute erzwang Ex-KAC-Spieler Blaz Gregorc mit dem Ausgleich noch die Verlängerung. Nach torloser Overtime hatten im Penaltyschießen die Klagenfurter um ihren Siegtorschützen Thomas Koch das bessere Ende für sich und beförderten Linz damit ans Tabellenende.

Die Vienna Capitals gingen beim Nachzügler Graz nach sechs Erfolgen in Serie wieder als Verlierer vom Eis. Für die Steirer trafen im ersten Drittel Lukas Kainz (14.) und zu Beginn des Schlussabschnitts in Überzahl Andrew Gordon (41) vorentscheidend. Den Endstand fixierte Joey Martin mit einem Empty-Net-Tor in der Schlussminute.