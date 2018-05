Salzburg fixierte fünften Titel

Europa-League-Semifinalist Red Bull Salzburg gewann als erstes Team im österreichischen Fußball fünf Meistertitel in Folge. In der 33. Bundesliga-Runde war Verfolger Sturm Graz vor 14.912 Zuschauern in Wals-Siezenheim nur eine Halbzeit lang ein ebenbürtiger Gegner.

Salzburg-Trainer Marco Rose hatte gleich zehn Änderungen in der Startformation vorgenommen, die sich erst finden musste. Nach der Grazer Führung durch Zulj (40.) drehten die Hausherren die Partie und so richtig auf. Salzburgs Enock Mwepu lief mit dem Ball am Fuß durch das halbe Stadion, seinen 40-Meter-Außenrist-Pass verwertete Hwang Hee-chan (45.+3) noch vor der Pause zum Tor des Monats.

Duje Caleta-Car (54.), Jerome Onguene (65.) und Munas Dabbur (83.) besorgten den 4:1-Endstand in einer Partie, die phasenweise einer Machtdemonstration glich. Die „Bullen“ jubelten über ihren siebenten Liga-Heimsieg in Folge, sind im eigenen Stadion nun schon 27 Partien ungeschlagen.

Bereits am Mittwoch (20.30, live ORF eins) können die Salzburger das neuerliche Double perfekt machen. In Klagenfurt ist erneut Sturm Graz der Gegner. Und Sturm-Trainer Vogel muss sich einiges einfallen lassen, um den dann mit der Stammelf antretenden Salzburgern Paroli bieten zu können.

„Jetzt haben wir ein Ziel, von denen, die wir hatten, erreicht. Das ist für uns der wichtigste Titel gewesen, mit den Erfolgen in der Europa League ist das eine tolle Saison.“ Marco Rose, der mit deutschen Bundesligaklubs in Verbindung gebracht wird, zog, trotz intensiver Bierduschen, gewohnt nüchtern Bilanz.

Auch die Salzburger Stützen Lainer, Dabbur, Berisha könnten den Verein in Kürze verlassen.

Als Neuzugang in Salzburg wird Ex-Werder-Bremen-Spielmacher Zlatko Junuzovic gehandelt, auch Sturms Robert Zulj oder Rapids Thomas Murg könnten kommen.