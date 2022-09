Salzburg-Gegner Chelsea trennt sich von Trainer Tuchel

Der englische Fußball-Topclub Chelsea hat sich einen Tag nach der 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions League überraschend von Trainer Thomas Tuchel getrennt. Das gab der Premier-League-Verein am Mittwoch bekannt. Wer dem Deutschen nachfolgt, war zunächst unklar – im Gespräch ist Ex-Tottenham- und PSG-Coach Mauricio Pochettino. Die Londoner empfangen kommenden Mittwoch in der 2. Runde der Königsklasse Meister Red Bull Salzburg.

„Da die neue Eigentümergruppe seit der Übernahme des Clubs 100 Tage alt ist und ihre harte Arbeit fortsetzt, um den Club voranzubringen, glauben die neuen Eigentümer, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang ist“, hieß es in einer Erklärung der „Blues“. Man wolle sich bei Tuchel, dessen Vertrag noch zwei Jahre Laufzeit hatte, aber für dessen Bemühungen und Erfolge bedanken. „Thomas wird zu Recht einen Platz in der Geschichte von Chelsea einnehmen, nachdem er in seiner Zeit hier die Champions League, den Supercup und die Club-WM gewonnen hat.“

Die plötzliche Trennung überrascht, noch vor wenigen Wochen hatten britische Medien über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Tuchel spekuliert. Damit sollte der Ex-PSG-Coach auch dafür belohnt werden, dass er dem Verein in schwierigen Zeiten – die Sanktionen durch die britische Regierung und der Verkauf durch den russischen Milliardär Roman Abramowitsch an ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly – die Treue gehalten hatte.

Chelsea wurde letzte Saison Dritter in der Meisterschaft, erreichte zudem das FA-Cup- und Ligacup-Finale, wo man jeweils gegen Liverpool verlor. Nach sechs Runden der neuen Spielzeit hält der Verein bei zehn Zählern auf Rang sechs.