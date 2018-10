Salzburg holte in Europa League gegen Celtic 3:1-Heimsieg

Salzburg hat in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League den zweiten Sieg im zweiten Spiel geholt. Österreichs Fußball-Meister gewann am Donnerstag das Heimspiel gegen den schottischen Champion Celtic Glasgow trotz 0:1-Rückstands zur Pause noch mit 3:1. Salzburg führt die Tabelle der Gruppe B nun mit 6 Punkten vor RB Leipzig (3), Celtic (3) und Rosenborg Trondheim (0) an.

Munas Dabbur (55., 73./Foul-Elfmeter) und Takumi Minamino (61.) trafen vor etwas über 24.000 Zuschauern für die Mozartstädter. Odsonne Edouard hatte Celtic nach nur 95 Sekunden in Führung gebracht. Bei den Schotten sah James Forrest für eine zum Elfmeter führende „Notbremse“ gegen Andreas Ulmer die Rote Karte (72.).