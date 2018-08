Salzburg im Tal der Tränen: Champions League bleibt nur ein Traum

Es schien alles angerichtet für Red Bull Salzburg. Im elfen Anlauf in der Ära von Red Bull schien es endlich mit dem Einzug in die Champions League klappen zu wollen. Nach dem 0:0 im Play-off-Hinspiel in Belgrad zog Österreichs Fußball-Serienmeister am Mittwoch gegen Roter Stern im eigenen Stadion vor 26.500 Zuschauern eine Stunde lang ein wirklich tolles Spiel auf und lag durch einen Doppelpack von Munas Dabbur (45. und 48./Elfer) auch 2:0 in Front.

Von Roland Korntner

Doch binnen 77 Sekunden platzte der große Traum, kassierten die Mozartstädter nach zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr durch Nabouhane (65./66.) den völlig überraschenden und unnötigen Ausgleich. Dabei blieb es trotz einer (verkrampften) Schlussoffensive mit einigen guten Möglichkeiten auch, weshalb die Serben aufgrund der Auswärtstorregel den Einzug in die Köngisklasse fixierten und die Salzburger ins Tal der Tränen stürzten. Den Bullen bleibt (wieder einmal) die Europa League. In diesem Fall ein wirklich schwacher Trost!

„Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir hätten über weite Strecken ein großes Spiel gemacht, hätten trotz der beiden Gegentore gewinnen können“, stammelte Kapitän Andreas Ulmer in einer ersten Stellungnahme auf Sky. „Wir hätten das Weiterkommen verdient“, so der Oberösterreicher. In der Tat, denn schon in der ersten Hälfte hatten die Salzburger eine Vielzahl an Chancen.

P.S.: Die Auslosung erfolgt am Freitag (13 Uhr).

Red Bull Salzburg – Roter Stern Belgrad Endstand 2:2 (2:0).

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 26.500 (ausverkauft), SR Cakir (TUR). Hinspiel 0:0 – Roter Stern mit Gesamtscore 2:2 aufgrund der Auswärtstorregel weiter.

Tore: 1:0 (45.) Dabbur, 2:0 (48.) Dabbur (Elfmeter), 2:1 (65.) Ben Nabouhane,

2:2 (66.) Ben Nabouhane.

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer – Haidara, Samassekou, H. Wolf, X. Schlager (83. Prevljak) – Daka (69. Yabo), Dabbur

Roter Stern: Borjan – Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic – Krsticic, Jovicic – Simic (37. Jovancic), Ben Nabouhane, Radonjic (81. Gobeljic)- Milic (49. Pavkov)

Gelbe Karten: Pongracic, X. Schlager, Dabbur bzw. Krsticic, Stojkovic, Pavkov