Salzburg in Liverpool auf der Suche nach “perfektem Spiel”

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg gastiert am Mittwochabend (21.00 Uhr MESZ) in der Champions League bei Titelverteidiger Liverpool. “Wenn wir in Liverpool etwas erreichen wollen, brauchen wir alle ein perfektes Spiel”, weiß Trainer Jesse Marsch. Während Salzburg mit einem 6:2-Heimsieg über Genk in die Königsklasse gestartet ist, steht Liverpool nach einem 0:2 in Neapel schon unter Druck.