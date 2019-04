Salzburg in St. Pölten nur 1:1, Sturm unterlag dem WAC 1:2

Red Bull Salzburg hat in der vierten Meistergruppen-Partie der Fußball-Bundesliga erstmals Punkte abgegeben. Der Titelverteidiger erreichte am Sonntag beim SKN St. Pölten nur ein 1:1. Der LASK könnte mit einem Sieg im derzeit laufenden Spiel bei Austria Wien auf sieben Punkte herankommen. Im zweiten Nachmittagsspiel unterlag Sturm Graz dem Tabellendritten WAC mit 1:2.

Beide Tore in St. Pölten fielen aus Elfmetern: Smail Prevljak (33.) sorgte für die Halbzeitführung des Titelverteidigers, Rene Gartler (65.) glich vor 3.500 Zuschauern aus. Der überlegene Tabellenführer musste fast die komplette Spielzeit in Unterzahl agieren. Denn Andreas Ulmer hatte in der 3. Minute die Rote Karte gesehen.

Damit gab es für Salzburg nach sechs siegreichen Bewerbspartien in Folge wieder einen Punkteverlust, weshalb der LASK den Rückstand bei einem Sieg gegen die Austria auf sieben Zähler reduzieren konnte. St. Pölten wiederum holte im elften Liga-Aufeinandertreffen den ersten Punkt überhaupt gegen Salzburg und ließ nach dem 0:0 gegen den LASK in der Vorwoche den zweiten Favoriten en suite stolpern.

In Graz war am Ostersonntag für die Heimmannschaft nur zur Pause alles eitel Wonne. Vor etwas mehr als 9.000 Zuschauern sorgte Stefan Hierländer in der 25. Minute aus einem Elfmeter für die Führung der Steirer. Doch die nun vier Punkte vor den Grazern auf Rang drei liegenden Kärntner drehten das Spiel mit einem Doppelschlag durch Sekou Koita (73.) und Michael Liendl (78., ebenfalls Elfer) innerhalb von vier Minuten.