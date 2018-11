Salzburg: Musical-Jubiläum

Uraufführung: „Stille Nacht“ goes Hollywood

Von Larissa Schütz

„Stille Nacht“ made in Hollywood, kann das gut gehen? Diese Frage hielt Salzburg vor der Uraufführung von „Meine Stille Nacht“ in Atem. Das Landestheater beauftragte anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums Filmkomponist John Debney und Autorin Hannah Friedman mit einem Musical. Herausgekommen ist ein Werk für die Felsenreitschule, das die Friedensbotschaft vermitteln und ein bisschen politisch sein will.

Zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit hat der Jubiläumsbeitrag des Landestheaters in Anspruch genommen. John Debney hat Blockbuster wie „Iron Man 2“ oder „Die Passion Christi“ vertont und jetzt auch „Stille Nacht“, die Texte entstammen mit Siedah Garrett der Feder einer Duettpartnerin von Michael Jackson und Autorin Hannah Friedman schrieb außer „Meine Stille Nacht“ TV-Drehbücher für ABC und Netflix. Können solche Namen erspüren, was das berühmteste Weihnachtslied der Welt für Salzburg bedeutet? Ja, mit Hilfe von Regisseur Andreas Gergen und Intendant Carl Philip von Maldeghem, die das Hollywoodteam nach Salzburg holten. Und es geht ja inhaltlich nicht um die Entstehungsgeschichte, sondern um die Friedensbotschaft des Liedes. Auch eine rührselige Liebesgeschichte darf nicht fehlen, da kann die Autorin ihre Hollywoodschule nicht leugnen.

Der Amerikaner Justin such nach vielen Jahren seine Jugendliebe Elisabeth, eine Salzburgerin. Dank ein paar Zufällen kommen Justin und Elisabeth sich durch ein Bandprojekt näher, das sie mit sechs Kindern auf die Beine stellen, die Außenseiter der feinen Salzburger Gesellschaft sind, diese am Ende aber im Sturm erobern. Sie bilden politische und gesellschaftliche Problematiken ab.

Es überwiegen die großen Showelemente, was nicht zuletzt an der Ensemblestärke von rund 120 Beteiligten liegt. Auch die Choreografie braucht sich nicht hinter Debneys 26 Kompositionen verstecken. Die ist Musical durch und durch. Mit Milica Jovanovic und Dominik Hees in den Hauptrollen ist eine optimale Besetzung gelungen.

Obwohl das Musical in der Geschichte die ein oder andere Schwäche zeigt und man über die politischen Aspekte diskutieren kann, das Publikum in der Felsenreitschule war nach den knapp drei Stunden begeistert.