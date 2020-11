Salzburg setzte sich mit Torgala ab, Sturm besiegte Tirol

Red Bull Salzburg hat in Fußball-Bundesliga den Vorsprung ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte am Samstag in St. Pölten einen 8:2-Kantersieg und liegt vorerst fünf Punkte vor dem LASK und Rapid. Sturm Graz gewann das Duell um Rang vier gegen WSG Tirol 1:0. Der Tabellenletzte Admira verspielte gegen TSV Hartberg eine 2:0-Führung und verlor 2:3. Der LASK empfängt am Sonntag Altach, Rapid hat im Wiener Derby die Austria zu Gast. Der WAC trifft zu Hause auf Ried.

Salzburg ist zurück in der Erfolgsspur. Nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge feierte der Fußball-Bundesliga-Tabellenführer am Samstag zum Auftakt der 9. Runde beim SKN St. Pölten einen 8:2-Kantersieg. Die „Bullen“ schossen sich auch warm für den Auswärtsauftritt bei Lok Moskau am Dienstag in der Champions League, bei dem im fünften Match der erste Sieg angepeilt wird.

Der Serienmeister machte nach dem jüngsten 1:3 bei Bayern München in der „Königsklasse“ mit einem Startfurioso in der NV Arena schon in den ersten 25 Minuten alles klar, da stand es nach einem Treffer von Mergim Berisha (7.), zwei verwandelten Elfmetern von Dominik Szoboszlai (13., 25.) und einem Tor von Karim Adeyemi (22.) bereits 0:4. Nach dem Seitenwechsel machte der Ungar Szoboszlai (52.) seinen Triplepack perfekt und gelang „Joker“ Sekou Koita (70., 86., 89.) noch ein lupenreiner Hattrick. Der Mali-Teamstürmer beschenkte sich damit reichlich anlässlich seines 21. Geburtstags und hält nun bereits bei 10 Saisontreffern. Einzige Ausbeute der drei Partien sieglosen Niederösterreicher waren Tore von Dor Hugi (33.) und Alexander Schmidt (60.).

Der TSV Hartberg fuhr bei der Admira nach einem 0:2-Rückstand nach nicht einmal 20 Minuten noch die drei Zähler ein. Die Oststeirer holten mit einem 3:2 (1:2) in der Südstadt am Samstag den zweiten Saisonsieg. Der eingewechselte Seifedin Chabbi traf in der 87. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor entscheidend. Die Admira bleibt nach der fünften Niederlage in Folge Schlusslicht, Hartberg ist vorerst Siebenter.

Emanuel Aiwu (10.) und Erwin Hoffer (19.) hatten die Admira schnell 2:0 in Führung geschossen. Dario Tadic (42.) traf mit seinem fünften Saisontor per Foul-Elfmeter aber noch vor dem Pausenpfiff. Nach Seitenwechsel glich Thomas Rotter (60.) nach einem Eckball aus. Ein weiterer Corner bescherte Hartberg noch den Auswärtssieg durch den für Tadic kurz davor eingewechselten Chabbi.

Sturm Graz gewann im eigenen Stadion gegen WSG Tirol mit 1:0 und feierte damit den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge gefeiert. Der eingewechselte Bekim Balaj erzielte in der 76. Minute das einzige Tor des Tages, dadurch festigten die Steirer Platz vier. Die Gäste bleiben zumindest bis Sonntag Tabellensechster.