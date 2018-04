Bullen schießen sich mit Gala-Nacht ins Halbfinale

Von Christoph Gaigg aus Salzburg

Denkwürdig! Magisch! Einzigartig! Fantastisch! Einfach nur der pure Wahnsinn! Der 12. April 2018 wird auf ewig in die österreichische Fußball-Geschichte eingehen. Denn was die Helden von RB Salzburg in dieser nie dagewesenen und nicht mehr für möglich gehaltenen Europacup-Nacht vollbrachten, ist nicht mehr in Worte, nur mehr in Emotionen zu fassen. Nach 55 Minuten schien alles vorbei, stand Lazio Rom mit einem Gesamtscore von 5:2 mit 1,999 Beinen im Halbfinale der Europa League. Doch dann wurde das Salzburger Märchen Realität. Drei Tore binnen vier Minuten ließen das Match völlig kippen, plötzlich führte Salzburg 4:1! Und um exakt 22.56 erlebte Salzburg den vielleicht lautesten Jaaaaaaaaaa-Schrei der Geschichte.

Salzburg-Trainer Marco Rose setzte seine Ankündigung, taktische Änderungen vorzunehmen, in die Tat um. Er schickte seine Truppe im ungewohnten 4-3-3-System aufs Feld, was dank ambitioniertem Beginn nach wenigen Minuten beinahe Früchte trug: Schlager bediente den eingelaufenen Linksaußen Hwang ideal per Pass in die Schnittstelle, der scheiterte aber an Lazio-Goalie Strakosha. Ein vielversprechender Auftakt in der rappelvollen Bullen-Arena – doch zur Enttäuschung der stimmungsvollen Anhängerschaft sollte es die beste, weil einzige echte Möglichkeit in der ersten Halbzeit bleiben.

Viel Ballbesitz, wenig Ertrag

Die Römer, die wie im Hinspiel in der Defensive von 3-5-2 auf 5-4-1 umschalteten, stellten sich geschickt auf den Matchplan der Hausherren ein. Diese verzeichneten zwar äußerst viel Ballbesitz (63 Prozent in Durchgang eins), konnten den aber nicht in Torszenen ummünzen. Lazio stellte die Räume clever zu, Salzburg versuchte daher, mehr über die Flügel auszuweichen – vergebens. Den Italienern gelang es fast immer, dort Überzahl zu schaffen, für RB blieb nur die Spielverlagerung in die Breite oder der Ballverlust. Auch der oft probierte Bal über die Abwehr auf den einlaufenden Außen verpuffte meist, in Pressingsituationen kamen die Bullen ebenfalls kaum, weshalb außer der Feldüberlegenheit wenig übrig blieb. Positiv: Auch Lazio hatte kaum Chancen, die defensive Absicherung bei den Salzburgern funktionierte tadellos. Nur einmal überraschte Luis Alberto die Abwehrreihe mit einem Gustostückerl, bediente per Ferserl Immobile, der aber an Walke scheiterte.

Salzburg schlug postwendend zurück

Mit einer Immobile-Chance begann auch der zweite Abschnitt, da konnte Walke aber noch klären (49.). Dann überschlugen sich plötzlich die Ereignisse: Lazio präsentierte mit einer Aktion ein Paradebeispiel, was schnelles Spiel in die Tiefe anbelangt. Luis Alberto schickte Immobile steil, der schloss ebenso wie aus dem Lehrbuch mittels Schlenzer ins Kreuzeck ab – bitter, aber ein genialer Treffer! Mit Staunen wollten sich die Mozartstädter aber nicht lange aufhalten. Denn nur Sekunden später wollte auch Österreichs Serienmeister eine seiner Stärken zur Schau stellen. Mittels schnellem, präzisem Kurzpassspiel durchs Zentrum spielte Salzburg Munas Dabbur frei, der hatte bei seinem abgefälschten Schuss etwas Glück – 1:1 (56.).

Es war zugleich eine Art Startschuss für die Rot-Weißen, die Drehzahl nun deutlich zu erhöhen. Die Rose-Elf presste nun wesentlich höher, rückte viel weiter auf und steigerte merklich das Risiko. Wohl wissend, dass dies den konterstarken Italienern in die Karten spielen würde, die noch immer erforderlichen zwei weiteren Treffer ließen aber keine andere Wahl. Und um ein Haar hätten sich die Bullen nur zehn Minuten nach dem Ausgleich für ihren Offensivgeist und ihre Moral belohnt. Nur die Stange verhinderte, dass ein einen Distanzschuss von Schlager so richtig einschlug.

Vier magische Minuten für eine magische Nacht

Und dann kamen sie, die vier magischen Minuten, die alles ändern sollten. Aus ähnlicher Position wie zuvor Schlager fasste sich Amadou Haidara in Minute 72 ein Herz – und traf Lazio mitten in Selbiges! Spätestens jetzt glaubten alle bis auf die Gäste-Fans an das Unmögliche, die Sensation schwebte wie ein guter Geist über der Bullen-Arena. Und sie sollte nicht lange schweben, sondern nur zwei Minuten später zum Greifen nahe werden: Hwang wurde freigespielt, sein Schuss abgefälscht – und landete im Netz! 3:1, jetzt war die Hölle los, unglaublich, was sich an diesem denkwürdigen Abend abspielte. Und es sollte noch besser, ja noch fantastischer und unglaublicher kommen: Ecke Salzburg, der Ball kam zu Stefan Lainer, der das Leder tatsächlich ein viertes Mal über die Linie drückte! Wahnsinn, unbeschreiblich, binnen vier Minuten verzauberten die Mozartstädter ihr Publikum und Fußball-Österreich, ließen selbst Fußball-Europa und vor allem Italien nur noch ungläubig staunen.

In den Schlussminuten schien es, als wäre das gesamte Stadion vollgepumpt mit purem Adrenalin. Die Salzburger kämpften wie die Löwen um jeden Ball, jede gelungene Aktion, jeder gewonnene Zweikampf wurde euphorisch beklatscht, als wäre das der Aufstieg. Mit allen Mitteln, mit dem letzten Rest an irgendwo tief im Körper verborgenen Kräften stemmten sich die Österreicher gegen die Schlussoffensive der Römer. Ehe Schiedsrichter Skomina um 22.56 Uhr alle erlöste. Und das Salzburger Fußball-Märchen in einer Galanacht für die Ewigkeit vollendete.

RB Salzburg – Lazio Rom 4:1 (0:0)

RB-Arena, 29.520, SR Skomina/SLO.

Torfolge: 0:1 Immobile (55.), 1:1 Dabbur (56.), 2:1 Haidara (72.), 3:1 Hwang (74.), 4:1 Lainer (76.).

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer – Schlager, Haidara, Berisha – Yabo (Minamino 84.), Dabbur, Hwang (Gulbrandsen 79.).

Lazio: Strakosha – Luiz, de Vrij, Radu – Basta (Lukaku 60.), Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (Anderson 69.), Lulic – Immobile, Luis Alberto.

Gelb: Ulmer; Leiva, Luiz