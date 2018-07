Der erste Gegner von Red Bull Salzburg in der Qualifikation für die Fußball-Champions-League ist Skendija Tetovo. Der Meister aus Mazedonien eliminierte in der zweiten Qualifikationsrunde Sheriff Tiraspol aus der Republik Moldau. Nach dem 1:0-Heimsieg reichte Tetovo am Dienstag im Rückspiel ein torloses Remis zum Aufstieg.

Das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde steigt am kommenden Mittwoch (8. August, 19.00 Uhr/live Puls 4) in Salzburg.