Salzburg-Verfolger? „Wir jagen nur den Ball, wenn ihn der Gegner hat“

Admira, Besiktas, Rapid, Hartberg, Wolfsberg, Mattersburg, Austria, Stadl-Paura — das ist die Liste jener Klubs, die der LASK zuletzt aus dem Weg geräumt hat. Es überrascht wenig, dass Salzburg-Trainer Marco Rose die Linzer sogar als schärfsten Konkurrenten um den Titel auf dem Zettel hat. „Da kann keiner mehr drum herumreden. Es ist eine Mannschaft, mit der man unbedingt rechnen muss.“ Seinen Kollegen auf der schwarz-weißen Trainerbank tangierte das kaum: „Das einzige, was wir jagen, ist der Ball, wenn ihn der Gegner hat. Wir nehmen das emotionslos zur Kenntnis, es ist eine Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind“, sagte Oliver Glasner.

Keine Salzburg-Jagd also, dafür eine nach dem neunten Pflichtspielsieg in Serie. Dafür muss am Sonntag (17) daheim der zuletzt schwächelnde SK Sturm aus dem Weg geräumt werden. „Auf unsere Hintermannschaft wird einiges zukommen. Sie haben in der Offensive eine gute Mischung aus Schnelligkeit und Wucht“, bescheinigte Glasner den Grazern trotz nur einem Sieg aus den letzten sechs Runden viel Qualität.

Die hat auch LASK-Keeper Alex Schlager mehrfach bewiesen. So sehr, dass der Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert wurde. „Ich fühle mich richtig wohl, jedes Training macht irrsinnig Spaß“, sagte der Salzburger, für den Ersatztorhüter Thomas Gebauer ein wichtiger Mentor ist: „Wir reden viel miteinander, er coacht mich im Training, ist irrsinnig wichtig. Wir sind froh, ihn in der Mannschaft zu haben.“ cg