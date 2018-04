Salzburg will erste Chance auf EBEL-Titel nützen

Der Pokal für den Sieger der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) steht am Dienstag in Bozen für Red Bull Salzburg bereit. Die Roten Bullen haben sich am Sonntag mit einem 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen HCB Südtirol einen Matchpuck geholt und wollen die „best of seven“-Serie mit einem Auswärtserfolg gleich im ersten Versuch für sich entscheiden.

„Noch haben wir nichts gewonnen“, warnte Trainer Greg Poss vor Zufriedenheit nach dem dramatischen Heimsieg. „Es wird auf jeden Fall wieder sehr schwer, Bozen steht nicht umsonst im Finale, es braucht von jedem Spieler eine spielerische und kämpferische Top-Leistung“, forderte der 52-jährige Amerikaner. Cleverness sollen seine Spieler zeigen und gefährliche Konter unterbinden.

Für Salzburg wäre es der siebente EBEL-Titel, der dritte in den jüngsten vier Jahren. Sollte der Triumph in der Bozner Eiswelle vor 7.200 Zuschauern nicht gelingen, hätten Trattnig und Co. in einem entscheidenden siebenten Spiel am Freitag (20.20 Uhr) Heimvorteil.

Darauf wollen sie es nicht ankommen lassen. „Wir haben jetzt eine super Chance. Wir erwarten natürlich eine Bozner Mannschaft, die alles versuchen wird, die Serie zu verlängern, aber da wollen wir gegenhalten“, sagte Brant Harris, Siegtorschütze am Sonntag.