Salzburg will weiter vorne wegmarschieren

Die Salzburger können am Donnerstag (18.55 Uhr/live DAZN) in der Europa League den nächsten Schritt Richtung Aufstieg in die K.o.-Phase machen. Nach Siegen in den ersten beiden Gruppenpartien gehen die „Bullen“ als klarer Favorit ins Spiel, die Norweger stehen zudem noch ohne Punkt da. Genau das macht sie für Trainer Marco Rose aber gefährlich. „So einfach ist das Ganze nicht. Fußball funktioniert ein bisschen anders: Rosenborg ist eine Mannschaft mit Qualität, die im Moment vielleicht ein bisschen Probleme hat, aber genau das kann sie gefährlich machen. Sie werden alles probieren, um uns in die Knie zu zwingen“, sagte der Deutsche über den 25-fachen norwegischen Meister. Der in der Liga vier Runden vor Schluss trotz nur zwei Punkten aus den letzten drei Matches noch immer in Führung ist.

Salzburger wissen das 1:1 „richtig einzuordnen“

bezahlte Anzeige

„Aufmerksamkeit und Wachsamkeit“ sind aus Roses Sicht daher die Kardinaltugenden im Spiel gegen die Norweger. Sorgen mache er sich jedoch ohnehin keine: „Meine Mannschaft hat das in den letzten Monaten aber hervorragend gemacht. Daher habe ich vollstes Vertrauen.“ Das gilt auch nach dem jüngsten Heim-1:1 gegen Innsbruck, dem ersten Punkteverlust in der laufenden Bundesliga-Saison. „Es hat sich komisch angefühlt, weil wir einfach verwöhnt worden sind“, meinte Rose. „Aber wir können das sehr gut einordnen.“

Wen wundert’s, schließlich sind die Salzburger seit 3. Dezember 2016 in nunmehr 50 Heimspielen ungeschlagen. Das soll auch gegen Rosenborg so bleiben.