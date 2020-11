Salzburger dürfen nach Corona-Entwarnung zu Nationalteams

Nach der Corona-Entwarnung bei Fußballmeister Red Bull Salzburg verlassen nun doch elf Spieler die „Bullen“ für diverse Länderspieleinsätze. Andreas Ulmer und Cican Stankovic stoßen nach dem Testspiel am Mittwoch in Luxemburg zur österreichischen Nationalmannschaft. Jungstar Dominik Szoboszlai kann mit Ungarn das EM-Play-off gegen Island am Donnerstag sowie die Nations League-Spiele gegen Serbien (15. 11.) und die Türkei (18. 11.) in Angriff nehmen.

Die Reise nach Luxemburg können Ulmer und Stankovic nicht antreten, weil sie die am Dienstag durchgeführten UEFA-Tests versäumten. Ebenfalls nicht mitfliegen wird Maximilian Ullmann. Der Rapid-Linksverteidiger bleibt vorsichtshalber in Wien, weil es bei Rapid eine positive Pool-Testung gegeben hat. Der ursprünglich ebenfalls nominierte Albert Vallci wurde auf die Abrufliste gesetzt, weil er nur für das Duell mit dem Team aus dem Großherzogtum vorgesehen war.

Außerdem muss Teamchef Franco Foda auf den an einer Wadenverletzung laborierenden Alessandro Schöpf verzichten. Der Deutsche nominierte Jörg Siebenhandl und Philipp Wiesinger nach. Salzburgs Maximilian Wöber kann für die U21 auflaufen.

Fünf Salzburger Akteure könnten in der Qualifikation zum Afrika-Cup zum Einsatz kommen: Mohamed Camara und Sekou Koita spielen mit Mali gegen Namibia, Enock Mwepu mit Sambia gegen Botswana, Majeed Ashimeru mit Ghana gegen den Sudan und Jerome Onguene mit Kamerun gegen Mozambique (jeweils zwei Partien).

Weiters steht Mergim Berisha im Kader von Deutschlands U21 für ein Testspiel gegen Slowenien bzw. ein EM-Qualifikationsmatch gegen Wales. Noah Okafor ist mit der U21 der Schweiz in der EM-Quali gegen Aserbaidschan und Frankreich im Einsatz.