Salzburger Festung hielt Schock stand

„Man darf nicht glauben, dass Celtic eine typisch schottische Mannschaft ist, die viele lange Bälle schlägt“, hatte Salzburg-Trainer Marco Rose über den schottischen Spitzenklub gemeint. Blöd nur, dass er zwar Recht behielt, die Kicker aus Glasgow beim frühen Schock für die Bullen aber zeigten, auch diese Fähigkeit im Repertoire zu haben. Wenngleich sich beim 0:1 nach exakt 1:36 Minuten durch Edouard vor allem Ramalho wie ein Schuljunge abkochen ließ und den Gästen die Führung ermöglichte.

Der Festung RB-Arena tat dies keinen Abbruch. Salzburg blieb dank des 2:1-Erfolges zum 49. Mal in Serie vor eigenem Publikum ungeschlagen, im Europacup baute Österreichs Meister diese Serie auf 14 Partien aus. „Da geht noch mehr“, grinste Matchwinner Munas Dabbur. Der Sieg fiel jedenfalls in die Kategorie völlig verdient, denn der Gegentreffer blieb, von einem Abseitstor in Minute 44 abgesehen, die einzige echte Möglichkeit im gesamten Spiel der Schotten, die schon im ersten Durchgang früh auf Zeit spielten.

Celtic eingeschnürt

Salzburg trat über weite Strecken im Stile einer europäischen Spitzenmannschaft auf, dominierte den schottischen Serien-Champion nach Belieben und schnürte ihn auch dank gewohnt starkem Pressingverhalten regelrecht in dessen Hälfte ein. Dass sich bis auf Torhüter Walke alle Bullen in der Hälfte der „Bhoys“ aufhielten, war mehr Regel als Ausnahme.

Dementsprechend hätten die Mozartstädter, deren Fans das Stadion mittels toller Choreografie vor dem Anpfiff ganz in Rot erstrahlen ließen und alle Spieler und Betreuer namentlich würdigten, schon in Hälfte eins das Match drehen müssen. Minamino (12., 24., 32.), Dabbur (14.) und Schlager (42.) vergaben dabei die besten Gelegenheiten.

Das änderte sich nach der Pause: Erst scheiterte Dabbur an Celtic-Keeper Gordon (47.), dann bugsierte er einen Wolf-Querpass über die Linie — endlich das ersehnte und längst überfällige 1:1 (55.)! Den emotionalen Torjubel widmete er seinem drei Tage zuvor verstorbenen Onkel.

Damit war der Bann gebrochen und die Bullen ließen überhaupt keinen Zweifel mehr am Sieger dieser Partie aufkommen. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich verwandelte der umtriebige Minamino einen Ulmer-Querpass zum 2:1. Die 24.085 Fans waren aus dem Häuschen, die Celtic-Fans ausgenommen, versteht sich. Die Atmosphäre erinnerte jedenfalls endgültig schon wieder an die Europacup-Märchen des Vorjahres gegen Dortmund oder Lazio.

„Wer ist Rod Stewart?“

Für die Entscheidung sorgte abermals Dabbur: Ulmer holte einen Elfmeter und Rot gegen Celtics Forrest (72.) heraus, den Strafstoß verwandelte der Israeli zum 3:1 (73.). Vor den Augen von Teamchef Franco Foda, ÖFB-Boss Leo Windtner — und Sänger Rod Stewart. „Wer ist das?“, fragte Salzburgs Angreifer. Egal, Hauptsache Tore schießen kann er.