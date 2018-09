Salzburger Gipfel bleibt ohne Durchbruch

Von Manfred Maurer

„Don’t worry, be happy“ — EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versuchte auf seine launige Art das Ausbleiben von Fortschritten zu entdramatisieren. Doch tatsächlich hatten er, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als gegenwärtiger EU-Vorsitzender in der Abschlusspressekonferenz des zweitägigen informellen Treffens am Donnerstag wenig Erbauliches zu vermelden.

bezahlte Anzeige

Beim Thema Migration war man sich nur einig, die Zusammenarbeit mit Ägypten und anderen afrikanischen Staaten zu vertiefen. Allerdings: Die Regierung in Kairo lehnte gestern einmal mehr die Errichtung von Anlandezentren ab, in die im Mittelmeer aufgegriffene Migranten gebracht werden könnten. Ägypten selbst ist ohnehin kein Problem: Kurz würdigte Ägypten als vorbildlich im Kampf gegen die illegale Migration und die Schlepperei. Von dort starten nämlich schon lange keine Boote mehr Richtung Europa.

Die im Juni von der EU beschlossenen Anlandeplattformen seien aber gar nicht notwendig, so Kurz. Entscheidend sei, dass möglichst wenige Menschen illegal aus Nordafrika nach Europa aufbrechen.

Uneinig waren sich die 28 Staats- und Regierungschefs in der Frage, ob Flüchtlinge in Europa verteilt werden sollen oder nicht. So forderte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte ein gesamteuropäisches Verteilsystem. Gegen ein solches stemmen sich vor allem osteuropäische Staaten. Diskutiert wurde die Möglichkeit, dass solche Länder sich dann in anderer Form solidarisch zeigen, indem sie etwa finanzielle Leistungen erbringen. Auch hier gehen die Meinungen aber weit auseinander. Ebenso beim Ausbau der EU-Grenzsschutzbehörde, der — was Kurz‘ Ziel wäre — verhindern soll, dass sich Migranten überhaupt auf den lebensgefährlichen Trip übers Mittelmeer machen: Italien, Griechenland, Spanien und Ungarn befürchten, dass die EU-Grenzschützer langfristig das Kommando übernehmen. Damit verbunden ist auch die Sorge, dass Migranten unter der EU-Aufsicht rigoroser registriert werden müssten als bisher. Juncker hält es für möglich, dass sich die EU bis Jahresende auf ein neues Frontex-Mandat einigt.

Irland-Frage als Knackpunkt

Schon früher muss es eine Einigung über den Brexit geben: Bis spätestens Mitte November muss der Austrittsvertrag mit den Briten unter Dach und Fach sein, soll eine chaotischer Brexit vermieden werden. Doch auch bei diesem Thema gab es in Salzburg kaum Annäherung. Knackpunkt ist vor allem die Irland-Frage: Wie kann eine „harte“ Grenze zwischen Irland und der zu Großbritannien gehörenden Provinz Nordirland vermieden werden? Kurz betonte, man habe sich verständigt, dass man den regulären Oktober-Gipfel nutzen wolle. Dann wird sich entscheiden, ob es am 17. November überhaupt zu dem ins Auge gefassten Sondergipfel kommen kann. Ohne „großes Finale“ im Oktober würde es keinen Sinn machen, ein Sondertreffen im November abzuhalten, sagte Tusk. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte zwar neue Vorschläge an, in Salzburg konnte sie aber noch kein Signal der Entspannung im Brexit-Streit geben.

Die Hoffnung auf zweites Referendum stirbt zuletzt

Offiziell fand sie in den Gipfeldokumenten zwar keinen Niederschlag, aber in Salzburg lebte die Hoffnung auf ein zweites Brexit-Referendum in Großbritannien wieder auf. Die Staats- und Regierungschefs unterstützen nach Angaben von des maltesischen Regierungschef Joseph Muscat fast einmütig die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. „Wir wollen, dass das beinahe Unmögliche passiert, dass das Vereinigte Königreich ein weiteres Referendum abhält“, sagte Muscat. Es gebe unter den Regierungen der EU-Staaten eine „fast einstimmige“ Unterstützung für diese Idee. „Ich denke, dass die meisten von uns eine Situation begrüßen würden, in der das britische Volk die Möglichkeit hat, die Dinge zu relativieren, zu schauen, was ausgehandelt wurde, und die Optionen zu betrachten – und dann ein-für allemal zu entscheiden.“

Ähnlich äußerte sich der tschechische Premier Andrej Babis. Er sei „sehr unglücklich“, dass die Briten im März 2019 aus der EU austreten. „Es wäre besser, ein weiteres Referendum abzuhalten, vielleicht haben die Leute in der Zwischenzeit ihre Meinung geändert“, soi Babis. Dann könne das „Problem recht schnell gelöst“ werden.

Die britische Premierministerin Theresa May stellte aber in Salzburg klar: Es wird kein zweites Referendum geben. Die Frage ist freilich auch: Wie lange wird es May noch als Regierungschefin geben?

Viel Lob für Österreichs EU-Vorsitz

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich am Donnerstag einmal mehr sehr positiv über die EU-Vorsitzführung geäußert. Der Salzburger Gipfel sei „positiv und nützlich, weil er vom Bundeskanzler umsichtig vorbereitet wurde“, so der Luxemburger, der sich bei Sebastian Kurz mit dem obligaten Busserl bedankte. Auch Ratspräsident Donald Tusk würdigte die Gipfelorganisation als „eine der besten Performances, die ich jemals gesehen habe“.