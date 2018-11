Salzburger rangen Leipzig erneut nieder

Die Laune von Ex-Salzburg-Sportdirektor Ralf Rangnick, aktuell Sportchef und Übungsleiter in Personalunion bei Rasenballsport Leipzig, hielt mit den frostigen Temperaturen locker Schritt, mit Fortdauer der Partie sanken beide flott in den Minusbereich.

Der angepeilte Pflichtsieg für die Sachsen war in der Arena von Wals-Siezenheim nie in Reichweite. In einer ruppigen, aber nie unfair geführten Partie behielten die Salzburger erneut die Oberhand gegen den „Schwesterklub“ aus der deutschen Bundesliga. Schon im Hinspiel in Leipzig hatte Salzburg 3:2 gewonnen, diesmal genügte ein Treffer von Gulbrandsen (74.) zum knappen, doch verdienten Erfolg.

Die Mozartstädter fixierten mit dem fünften Sieg im fünften Gruppenspiel den Einzug ins Sechzehntelfinale der UEFA Europa League.

„Über 90 Minuten waren wir besser“, wusste auch Salzburgs Jungstar Hannes Wolf.

Überraschung in Moskau

Auch Rapid Wien hat die Tür in die K.o.-Phase der Europa League wieder weit aufgestoßen. Die Hütteldorfer, in der heimischen Bundesliga gegen den LASK am Sonntag noch chancenlos, übernahmen mit dem 2:1 bei Spartak Moskau vorübergehend die Tabellenführung in Gruppe G.

Späte Tore durch Mert Müldür (80.) und den eingewechselten Linzer Philipp Schobesberger (91.) hatten die Partie bei zweistelligen Minusgraden gedreht, Spartak war durch Ze Luis in Führung gegangen (20.).

Dabei hatte Rapid gleich fünf Stammspieler vorgeben müssen, der Schritt aus der Krise gelang dennoch. Vier Pflichtspiele waren die Wiener sieglos gewesen, nun wartet das „Finale dahoam“ gegen die Rangers am 13. Dezember.