Der Salzburger Sozialreferent und Landessprecher der Grünen, LH-Stv. Heinrich Schellhorn, hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt.

Wie der 61-Jährige am Nachmittag in einer Pressekonferenz sagte, ziehe er damit die Konsequenzen für die vor zwei Wochen bekannt gewordenen Missstände in einem Senecura-Pflegeheim in der Stadt Salzburg.

Über seine Nachfolge werden die Grünen am Nachmittag entschieden. Die Amtsübergabe soll am 9. November erfolgen.