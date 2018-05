Salzburger trotz Abschlussschlappe weiter Liga-Überflieger

Red Bull Salzburg hat in dieser Fußball-Bundesliga-Saison zwei Rekorde gebrochen. Mit dem fünften Titel en suite löschten die „Bullen“ die Bestmarke der Wiener Austria (vier von 1978 bis 1981) und sorgten zudem mit 83 Zählern für einen Punkterekord (bisher 82 von Austria Wien in der Saison 2012/13). Dass es nicht noch mehr wurden, lag an der 0:4-Niederlage am Sonntag zum Abschluss bei der Austria.

Es war die höchste Ligaschlappe in der Red-Bull-Ära (ab Saison 2005/06) seit dem 0:7-Debakel daheim gegen Rapid am 22. März 2008. Auswärts hatten die Salzburger auch schon einmal mit vier Treffern Differenz (0:4) verloren, am 4. März 2006 in Graz gegen Sturm. Durch das 0:4 in Wiener Neustadt wurde die Egalisierung einer weiteren Bestmarke verpasst, die weiter die Austria hält. Sie hatte in der Saison 1985/86 26 Liga-Spiele gewonnen. Durch diese und sechs Remis kamen die Violetten auf 58 Zähler, da damals ein Sieg nur zwei Punkte wert war. Es wären in Summe also 84 Zähler gewesen, hätte die Drei-Punkte-Regel schon gegolten.

Im eigenen Stadion in Wals-Siezenheim blieb der nun seit dem Red-Bull-Einstieg neunmalige Champion – der Vorgängerclub SV Austria Salzburg wurde dreimal Meister – die gesamte Saison mit 14 Siegen und vier Remis ungeschlagen. Eine derartige Heimstärke hatte zuletzt die SV Ried in der Saison 2008/09 mit ebenfalls 14 Erfolgen und vier Unentschieden gezeigt.

Dazu haben die Salzburger national (28 Spiele/23 Siege und fünf Remis/Torverhältnis 67:11) wie international (13/10 Siege, drei Remis/31:5) seit dem 0:1 gegen die Admira am 27. November 2016 daheim in 41 Spielen (33 Siege, acht Remis/Torverhältnis 98:16) nicht mehr verloren. In Summe bestritt Österreichs Serienmeister in dieser Saison die Rekordmarke von 62 Pflichtspielen, von denen er bei 16 Remis 40 gewann und nur sechs – allesamt auswärts – verlor (Torverhältnis 136:46).

Stark präsentierte sich in der abgelaufenen Saison auch der SK Sturm. Die Grazer schafften mit dem schließlich souveränen zweiten Rang ihr bestes Ergebnis seit ihrem dritten Meistertitel 2010/11. Die „Blackies“ waren sogar als Führende – damals noch unter dem neuen ÖFB-Teamchef Franco Foda – in die Winterpause gegangen, lagen einen Punkt vor dem Titelverteidiger. Mit nur einem Zähler unter dem neuen Trainer Heiko Vogel in den ersten vier Runden nach Wiederbeginn verloren sie allerdings den Anschluss an die Salzburger, die in dieser Phase vier Siege en suite feierten. Allerdings verhinderten die Grazer mit dem Cup-Finalerfolg das fünfte Double en suite des Serienmeisters.

Rekordchampion Rapid, zuletzt 2008 in der Bundesliga top, erkämpfte sich Rang drei, hatte aber bis knapp vor Schluss mit dem LASK um diese Platzierung zu kämpfen. Die Oberösterreicher vergaben durch vier Niederlagen in Serie zum Abschluss die Chance, Altach (Saison 2014/15) als bisher punktebesten Aufsteiger (59 Zähler) zu übertrumpfen und blieben bei 57 Punkten stehen.

Die Linzer spielen aber ebenso im Europacup wie die fünftplatzierten Admiraner, während die Austria nach einer mehr als enttäuschenden Saison hinter Mattersburg über Rang sieben nicht hinauskam. Die kommende Saison wird mit zwölf Oberhaus-Klubs im neuen Modus bestritten. Die Zehnerliga (seit 1974/75) hat nach insgesamt 33 Saisonen – zwischendurch gab es auch achtmal eine Zwölferliga und dreimal eine Sechzehnerliga – zumindest bis auf weiteres ausgedient.