Salzburgs Ziel bleibt Überwintern im Europacup

Dem 6:2-Auftaktsieg über Genk und der fast geglückten Aufholjagd bei Liverpool zum Trotz will Red Bull Salzburg die Ziele bei der erstmaligen Teilnahme an der Fußball-Champions-League nicht revidieren. “Es ist alles möglich, aber Grundziel bleibt, dass wir international überwintern”, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach der 3:4-Niederlage beim Titelverteidiger an der Anfield Road am Mittwoch.

Mit drei Zählern ist Salzburg punktegleich mit Liverpool Dritter, Napoli, das am Mittwoch bei Schlusslicht Genk (1) remisierte, liegt mit 4 Punkten in Front. Die Italiener sind am 23. Oktober (in Salzburg) bzw. am 5. November (auswärts) der kommende Gegner. Um für die K.o.-Phase zumindest in die Europa League umzusteigen, müsste man auf Rang drei vor Genk kommen. “Wir sind immer noch Außenseiter”, erklärte Freund im Hinblick auf den Kampf um einen Achtelfinalplatz in der Champions League. “Nach Napoli wird es sich eh weisen.”

Vielleicht war es auch Understatement von Freund, der von der Leistung gegen Liverpool sichtlich angetan war. “Wir haben gezeigt, dass wir auch auf diesem Level mitspielen können. Ein 0:3 an der Anfield Road aufzuholen, ist noch nicht vielen Mannschaften gelungen”, sagte Freund. “Es ist nur schade, dass wir unser Spiel in der ersten halben Stunde nicht auf den Platz gebracht haben, nicht so mutig waren. Es wäre noch mehr drinnen gewesen. Wir sind stolz, trotzdem ist es schade, dass wir nichts Zählbares mitnehmen konnten.”

Einmal mehr habe das Team jedenfalls internationale Werbung für den “Bullen”-Kick gemacht. “Ein cooler Fußballabend, der lange in Erinnerung bleiben wird.” Nicht zuletzt dank Neo-Coach Jesse Marsch. “Den Charakter eines Trainers sieht man auf dem Platz. Wir sind furchtlos, mutig, haben richtig viel Energie, und es macht Spaß, zuzuschauen”, schwärmte Freund, um scherzend anzufügen: “Vielleicht überlegt die UEFA, dass wir nicht so schlecht in die Champions League passen.”