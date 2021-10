Sammelsurium wunderbarer Momente

Wes Anderson ist ein Meister, wenn es darum geht, kleine Welten entstehen zu lassen. Bis ins kleinste Detail kreiert er wunderbare Absurditäten, zauberhafte Abgründe, übersteigerte Kleinigkeiten, atomisierte Universen. So auch in seinem neuesten Wurf „The French Dispatch“, inspiriert, so der US-amerikanische Filmemacher, vom „The New Yorker“ Magazin.

Die Rahmenhandlung schon ein Kunstwerk für sich: Der Verleger des „French Dispatch Of The Liberty, Kansas Evening Sun“, Arthur Howitzer jr., ist so etwas wie ein Bilderbuch-Chef für Journalisten. Zu wenig Platz für eine Geschichte? Dann streicht er Anzeigen … ein Vorstellungsgespräch führt er auch schon einmal vor einer Gefängniszelle und als erstes Honorar gibt es dann die Kaution.

Kein Wunder, dass sich seine handverlesenen Autoren nach Howitzers Tod noch in seinem Beisein zur letzten Redaktionskonferenz versammeln und gemeinsam seinen Nachruf verfassen. Zuvor gibt uns Wes Anderson Einblick in deren Arbeit, erzählt jene Kurzgeschichten, die in dem amerikanischen Magazin, das in einer fiktiven französischen Stadt erscheint, publiziert werden.

Da ist jene über den Aufstieg des Mörders Moses Rosenthaler, der ziemlich durchgeknallt hinter Gittern zum Künstler wird und den Kunstmarkt erobert, eine über den Kampf einer idealistischen Jugend, der seinen Höhepunkt in einem Schachspiel findet und schließlich die Geschichte über einen Meisterkoch, die in einer Entführung und der Beschreibung des Geschmacks tödlichen Gifts endet.

Bei jedem Hinschauen wird der Film deutlicher

In jede dieser Storys, in jede Figur steckt Anderson viel Liebe, Poesie und Aufmerksamkeit. Sein fantasievoller Humor blitzt an jeder Ecke auf, manchmal kommt er auch mit der Planierraupe daher. Beides passt. Jedes Bild des Films ist aufgeladen, voller Hinweise und Spuren, „The French Dispatch“ ist einer dieser Filme, die bei jedem Hinschauen deutlicher werden — die erste Begegnung mit dem immens dichten Werk überfordert den Zuschauer fast.

Zeit und Ort werden zur Nebensache; wer, was, wann, wie, wo — manchmal ist es sogar legitim, die Fakten Fakten bleiben zu lassen. Wir sprechen nicht von alternativen Wahrheiten, wir sprechen von Kunst! Kino als Sammelsurium wunderbarer Momente.

Trotz der vielen und überbordenden Skurrilität ist „The French Dispatch“ auch sehr emotional und wartet mit eine Unzahl von Schauspielern auf, die nicht nur das Etikett „Star“ tragen, sondern auch richtig gut sind: Bill Murray, Benicio Del Toro, Frances McDormand, Tilda Swinton, Edward Norton, Owen Wilson, Adrien Brody, Christoph Waltz taucht als Gast auf und die Liste könnte sogar noch fortgesetzt werden.

Von Mariella Moshammer