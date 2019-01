Sammler horten Gold und Silber

Die Österreicher haben noch ziemlich viele Gold- und Silbermünzen der ausgedienten Währung Schilling zuhause herumliegen. Laut Auskunft der Österreichischen Nationalbank (OeNB) sind bei den Silbermünzen immerhin noch 109,2 Millionen Stück im Umlauf – mit einem Wert von 796 Mio. Euro. Silber-Sammlermünzen gab es im Wert von 25, 50, 100, 500 und auch – ganz selten – 1000 Schilling. In den österreichischen Haushalten liegen auch noch 10,1 Millionen Goldmünzenstücke herum. Wertmäßig sind das 913,6 Mio. Euro. Alle Gold- und Silbermünzen können nach wie vor – ebenso wie alle anderen Banknoten und Münzen der letzten Schilling-Serie – zeitlich unbegrenzt entweder in der OeNB-Zentrale in Wien, in der letzten verbliebenen Niederlassung in Innsbruck oder während der Euro-Info-Bustour der Nationalbank in Euro umgetauscht werden. Zu diesen insgesamt 1,7 Milliarden Euro an gehorteten Gold- und Silbermünzen kommen dann noch 6,95 Milliarden Schilling (rund 505 Mio. Euro) hinzu, die sonst noch an Banknoten und Münzen in Österreich im Umlauf sind.

98 Prozent der Schilling-Banknoten bereits zurück

Dass das keineswegs so viel ist, wie es klingt, weiß Fritz Hammerschmidt – Stv. Abteilungsleiter Banknoten und Münzen der OeNB – im Gespräch mit dem VOLKSBLATT: „Im Verhältnis gesehen ist das nicht so außergewöhnlich. Immerhin seien insgesamt 98,4 Prozent der Schilling-Banknoten zurückgekommen, bei den Münzen haben wir einen Rückgabewert von 43,8 Prozent.“ Vor allem bei den kleineren Münzen wie Groschen seien jedoch mit Sicherheit viele einfach „verloren gegangen“, so Hammerschmidt. Ob man seine Gold- und Silbermünzen aber überhaupt umtauschen sollte, obliege jedem selbst, wie er betont. Darüber hinaus können die Münzen ja auch zum Tagessilber- und Tagesgoldpreis getauscht werden, sollte dieser über der Nominale liegen. Der Linzer Münzhändler Ernst Niedenhuber meint zu dieser Thematik: „Gold ist nach wie vor ein beliebtes Anlagemittel. Viele behalten es. Die 500 Schilling-Silbermünze ist hingegen ein Beispiel für ,totes Kapital’ und kann ohneweiteres zum Nominalwert von rund 36 Euro umgetauscht werden, der Silberwert ist weit darunter.“